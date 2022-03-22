https://arabic.sputniknews.com/20220322/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الاستفتاء-في-أوكرانيا-1060299675.html
الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن الاستفتاء في أوكرانيا
الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن الاستفتاء في أوكرانيا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الاستفتاء العام بشأن وضع جمهوريتي دونيتسك... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T11:36+0000
2022-03-22T11:36+0000
2022-03-22T11:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أوكرانيا دولة ذات سيادة ويجب أن تكون هناك بعض الإجراءات الداخلية للدولة، هناك قضايا مطروحة على طاولة المفاوضات بين الوفدين ولا يمكنني التدخل في تفاصيل هذه المواد، لكننا مقتنعون بتصريحات الرئيس الأوكراني الأخيرة بشأن الاستفتاء".وأضاف بيسكوف، قائلا: "في الوقت الحالي طرحها على الجمهور لا يمكن إلا أن يضر بعملية التفاوض، التي تسير بالفعل أبطأ بكثير وأقل مما نرغب". وتابع بيسكوف: "فريق التفاوض لدينا يتمتع بصلاحيات كاملة ويتمتع بالخبرة اللازمة ولديه الإرادة السياسية اللازمة ويبقى الأمر مرتبطا بالجانب الأوكراني".
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روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات زيلينسكي بشأن الاستفتاء في أوكرانيا
11:36 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الاستفتاء العام بشأن وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أوكرانيا دولة ذات سيادة ويجب أن تكون هناك بعض الإجراءات الداخلية للدولة، هناك قضايا مطروحة على طاولة المفاوضات بين الوفدين ولا يمكنني التدخل في تفاصيل هذه المواد، لكننا مقتنعون بتصريحات الرئيس الأوكراني الأخيرة بشأن الاستفتاء".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "في الوقت الحالي طرحها على الجمهور لا يمكن إلا أن يضر بعملية التفاوض، التي تسير بالفعل أبطأ بكثير وأقل مما نرغب".
وتابع بيسكوف: "فريق التفاوض لدينا يتمتع بصلاحيات كاملة ويتمتع بالخبرة اللازمة ولديه الإرادة السياسية اللازمة ويبقى الأمر مرتبطا بالجانب الأوكراني".