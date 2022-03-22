https://arabic.sputniknews.com/20220322/بشرى-تعلن-استقالتها-من-مهرجان-الجونة-السينمائي-في-ضوء-المتغيرات-العالمية-والكونية-1060315410.html

بشرى تعلن استقالتها من مهرجان الجونة السينمائي... "في ضوء المتغيرات العالمية والكونية"

بشرى تعلن استقالتها من مهرجان الجونة السينمائي... "في ضوء المتغيرات العالمية والكونية"

أعلنت الفنانة المصرية، بشرى، استقالتها من منصبها كمدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، وهي تعتبر واحدة من ‏مؤسسيه.‏ 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T16:29+0000

2022-03-22T16:29+0000

2022-03-22T16:29+0000

أخبار الفنانين في مصر

مجتمع

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وأكدت عبر منشور لها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنه "في ضوء المتغيرات العالمية والكونية، كان عليها أن تواكب هذا التغيير، وتعيد النظر في رحلتها لتبحث عن أمر جديد وتحد مختلف، لذلك قررت أن تنهي رحلتها مع مهرجان الجونة السينمائي بعد 7 سنوات من العمل".وقالت إنه "بانتهاء فترة انتدابها تكتفي بالفترة التي قضتها في تحضير وتأسيس وتكوين فريق العمل والإسهام في التنظيم والإدارة لإنجاح هذا الحدث السينمائي والسياحي الضخم، الذي بالفعل قد كلّل بنجاح كبير، وكان سببا في توفير فرص عمل للشباب ونافذة لصناع السينما في مصر والعالم كله، وذلك حتى يتسنى لها التحضير لتحد جديد أو للمشاركة بخبرتها في مشاريع أخرى تكون سببا في إحداث نقلات نوعية في مجالها الذي تحبه و تستثمر فيه كل طاقاتها، ويكفيها دورها المعنوي بمهرجان الجونة السينمائي فقط كمؤسس مشارك بعيدا عن أي منصب أو دور تنفيذي".وأضافت مشددة: "قطعا لقد خرجت من هذه التجربة الثرية بخبرة كبيرة لا يستهان بها، والتي في يوم ما ربما ستكون مصدر إلهام لكتابة كتاب عن هذه الرحلة التي بها الكثير من القصص المشوقة والملهمة أيضا".وختمت بشرى بيانها بالقول: "أتمنى لزملائي دوام التوفيق، أترككم وكلي حماس لمنصبي الجديد في مجال الإنتاج الفني".تأني استقالة بشرى من منصبها بعد أشهر من إعلان المخرج أمير رمسيس استقالته من إدارة المهرجان، قبل أشهر في ختام الدورة الخامسة.ومن المقرر أن يتم عقد الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع