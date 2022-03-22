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بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا
بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا
بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى روسيا، محمد مغرافي، الوضع... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:12+0000
2022-03-22T13:12+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية بما يضمن وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية".وفي 10 شباط/ فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا

بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا

13:12 GMT 22.03.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى روسيا، محمد مغرافي، الوضع الراهن في ليبيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية بما يضمن وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية".
وفي 10 شباط/ فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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