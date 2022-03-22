https://arabic.sputniknews.com/20220322/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الليبي-في-موسكو-الوضع-في-ليبيا-1060305531.html
بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا
بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا
بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى روسيا، محمد مغرافي، الوضع... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:12+0000
2022-03-22T13:12+0000
2022-03-22T13:12+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية بما يضمن وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية".وفي 10 شباط/ فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, روسيا
بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا
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بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى روسيا، محمد مغرافي، الوضع الراهن في ليبيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية بما يضمن وحدة وسلامة أراضي
وسيادة الدولة الليبية".
وفي 10 شباط/ فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية
والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.