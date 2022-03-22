https://arabic.sputniknews.com/20220322/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الليبي-في-موسكو-الوضع-في-ليبيا-1060305531.html

بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا

بوغدانوف يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى روسيا، محمد مغرافي، الوضع... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T13:12+0000

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات وطنية بما يضمن وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية".وفي 10 شباط/ فبراير المنصرم، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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