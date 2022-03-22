https://arabic.sputniknews.com/20220322/حكومة-باشاغا-تتهم-الدبيبة-بأنه-لا-ينوي-تسليم-السلطة-واستعداده-لجر-ليبيا-إلى-الحرب-فيديو-1060292261.html

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بأنه لا ينوي تسليم السلطة ويستعد لجر ليبيا إلى الحرب... فيديو

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بأنه لا ينوي تسليم السلطة ويستعد لجر ليبيا إلى الحرب... فيديو

اتهم المتحدث باسم الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عثمان عبد الجليل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأنه لا ينوي تسليم السلطة وأن... 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T08:20+0000

2022-03-22T08:20+0000

2022-03-22T08:22+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع قناة الوسط"، إن "الحديث الذي يقوله الدبيبة حول إجرائه الانتخابات، لا أساس له من الصحة في ظل وجود الحكومة الحالية التي عطلت الانتخابات".وأكد أن "العام 2030 هو التاريخ الذي يقصده الدبيبة عندما يتحدث عن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة دستورياً"، معتبرًا أن السلطة الحالية لديها استعداد للدخول في حروب من أجل الاستمرار في السلطة.وتساءل المتحدث باسم حكومة باشاغا: "كيف يجري الدبيبة انتخابات في شهر يونيو المقبل وهو لا يستطيع التحرك في الشرق ولا في الجنوب ولا في الوسط؟".وشدد على أنه ليس لدى الدبيبة "الرغبة ولا الإمكانية لإجراء الانتخابات في هذا الموعد"، قائلا: إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حاول إعاقة تنظيم انتخابات 24 ديسمبر بكل الطرق الممكنة ونجح في ذلك".وكشف عبد الجليل أنه "بعد الإعلان عن الانتخابات في ديسمبر، قام 24 شخصا تابعين لحكومة الوحدة بطلب تأجيلها والتمديد لها ونجحوا في إعاقة إخراج القاعدة الدستورية"، وفق قوله.وأضاف أن "القوانين الانتخابية التي أعتمدها مجلس النواب اشترطت توقف المترشحين قبل 3 أشهر قبل موعد الانتخابات والدبيبة أخل بهذا الشرط"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية خالد مازن خرج وأعلن عن عدم القدرة على تأمين إجراء الانتخابات لوقف تنظيمها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم