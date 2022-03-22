https://arabic.sputniknews.com/20220322/رئيس-الأركان-الجزائري-يزور-الدوحة-ويلتقي-بنظيره-القطري-1060289251.html
رئيس الأركان الجزائري يزور الدوحة ويلتقي بنظيره القطري
رئيس الأركان الجزائري يزور الدوحة ويلتقي بنظيره القطري
التقى الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، بمستشار أمير قطر لشؤون الدفاع، في إطار زيارته إلى الدوحة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:19+0000
2022-03-22T07:19+0000
2022-03-22T07:19+0000
أخبار قطر اليوم
الجزائر
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وحسب صحيفة النهار الجزائرية، فقد التقى شنقريحة بحمد بن على العطية، مستشار الأمير القطري لشؤون الدفاع، حيث تم مناقشة سياسات الدفاع الجزائرية، وتاريخها في محاربة الإرهاب. كما التقى شنقريحة برئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق سالم بن حمد العقيل النابت، وكانت المحادثات بينهما حول التكوين في المجال العسكري وخبرات جيشي البلدين. ووصل رئيس الأركان الجزائري إلى الدوحة، يوم الأحد الماضي، من أجل المشاركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, الجزائر
رئيس الأركان الجزائري يزور الدوحة ويلتقي بنظيره القطري
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التقى الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، بمستشار أمير قطر لشؤون الدفاع، في إطار زيارته إلى الدوحة.
وحسب صحيفة النهار الجزائرية
، فقد التقى شنقريحة بحمد بن على العطية، مستشار الأمير القطري لشؤون الدفاع، حيث تم مناقشة سياسات الدفاع الجزائرية، وتاريخها في محاربة الإرهاب.
كما التقى شنقريحة برئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق سالم بن حمد العقيل النابت، وكانت المحادثات بينهما حول التكوين في المجال العسكري وخبرات جيشي البلدين.
ووصل رئيس الأركان الجزائري إلى الدوحة، يوم الأحد الماضي، من أجل المشاركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري.