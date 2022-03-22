https://arabic.sputniknews.com/20220322/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بضغط-دولي-على-إسرائيل-للإفراج-عن-الأموال-المحتجزة-1060323749.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل حتى توقف الاقتطاعات من أموال "المقاصة"، والإفراج عن الأموال المحتجزة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T19:29+0000
2022-03-22T19:29+0000
2022-03-22T19:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675234_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_932692387a994219a7996a8bd7716f56.jpg
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس الوزراء في رام الله، وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأشاد إشتية بدعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية والحيوية".وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات.وشدد على أن: "هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها".يذكر أن المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها. وتحول الوزارة هذه الأموال شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/فلسطين-تكشف-حقيقة-تسليم-تركيا-نقش-سلوان-إلى-إسرائيل-1059881323.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675234_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41e514a0e563845c5cff2416c5581e76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
تابعنا عبر
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل حتى توقف الاقتطاعات من أموال "المقاصة"، والإفراج عن الأموال المحتجزة.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس الوزراء في رام الله، وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وأشاد إشتية بدعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية والحيوية".
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات.
وشدد على أن: "هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها".
يذكر أن المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها. وتحول الوزارة هذه الأموال شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.