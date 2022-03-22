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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل حتى توقف الاقتطاعات من أموال "المقاصة"، والإفراج عن الأموال المحتجزة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T19:29+0000
2022-03-22T19:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس الوزراء في رام الله، وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأشاد إشتية بدعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية والحيوية".وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات.وشدد على أن: "هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها".يذكر أن المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها. وتحول الوزارة هذه الأموال شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
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أخبار فلسطين اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة

19:29 GMT 22.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / POOL
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل حتى توقف الاقتطاعات من أموال "المقاصة"، والإفراج عن الأموال المحتجزة.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال رئيس الوزراء في رام الله، وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وأشاد إشتية بدعم البنك الدولي وجهوده المبذولة للمساندة في بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم المشاريع التنموية والحيوية".
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات.
وشدد على أن: "هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا والإفراج عن الأموال المحتجزة، واستئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي نمر بها".
يذكر أن المقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جبايتها. وتحول الوزارة هذه الأموال شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
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