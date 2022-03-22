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قتيلتان ومصابون بعملية طعن في بئر السبع جنوبي إسرائيل
قتيلتان ومصابون بعملية طعن في بئر السبع جنوبي إسرائيل
وقع قتلى ومصابون بجروح متباينة بعملية طعن عصر اليوم الثلاثاء في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:26+0000
2022-03-22T15:26+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس – سبوتنيك. وأعلنت نجمة داود الحمراء للإسعاف عن "مقتل إسرائيلية، وإصابة أخرى بحالة حرجة جدا، وإصابة ثالث بحالة متوسطة بعملية طعن وقعت قرب مركز تجاري رئيسي ومحطة للوقود في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل".وأضافت نجمة داود للإسعاف في بيان لها أن "الإسرائيلية التي قتلت تبلغ 50 عاما، والمصابة 65 عاما، وهي بحالة ميؤوس منها، والمصاب 50 عاما، وإصابة ثالثة لسيدة تبلغ 40 عاما حالتها متوسطة، فيما المنفذ الفلسطيني حالته خطيرة جدا"في ذات الوقت أفادت القناة 13 الإسرائيلية بمقتل إسرائيلية ثانية في عملية الطعن.وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي، للقناة 13 التلفزيونية، "بدا أنه إرهابي واحد قام بعملية طعن. بادر مدني وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا".ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث، وباشرت بعملية تمشيط واسعة في المكان".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قتيلتان ومصابون بعملية طعن في بئر السبع جنوبي إسرائيل

15:26 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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وقع قتلى ومصابون بجروح متباينة بعملية طعن عصر اليوم الثلاثاء في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.
القدس – سبوتنيك. وأعلنت نجمة داود الحمراء للإسعاف عن "مقتل إسرائيلية، وإصابة أخرى بحالة حرجة جدا، وإصابة ثالث بحالة متوسطة بعملية طعن وقعت قرب مركز تجاري رئيسي ومحطة للوقود في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل".
وأضافت نجمة داود للإسعاف في بيان لها أن "الإسرائيلية التي قتلت تبلغ 50 عاما، والمصابة 65 عاما، وهي بحالة ميؤوس منها، والمصاب 50 عاما، وإصابة ثالثة لسيدة تبلغ 40 عاما حالتها متوسطة، فيما المنفذ الفلسطيني حالته خطيرة جدا"
في ذات الوقت أفادت القناة 13 الإسرائيلية بمقتل إسرائيلية ثانية في عملية الطعن.
وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي، للقناة 13 التلفزيونية، "بدا أنه إرهابي واحد قام بعملية طعن. بادر مدني وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا".
ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات أمنية إلى مكان الحادث، وباشرت بعملية تمشيط واسعة في المكان".
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