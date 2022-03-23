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ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي
ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد بيانات معهد النفط الأمريكي عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:17+0000
2022-03-23T07:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار للنفط ماركة برنت بنسبة 1.24 في المئة ليبلغ سعر البرميل 116.9 دولار.بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 1.28 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 110.69 دولار.في حين كان من المتوقع زيادة قدرها 0.025 مليون برميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/موسكو-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيقفز-سعر-البرميل-الى-300-دولار-1060253542.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أسعار النفط اليوم

ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي

07:17 GMT 23.03.2022
© REUTERS / DAVID PARROTTمصفاة نفط في فلاديلفيا
مصفاة نفط في فلاديلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / DAVID PARROTT
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ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد بيانات معهد النفط الأمريكي عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار للنفط ماركة برنت بنسبة 1.24 في المئة ليبلغ سعر البرميل 116.9 دولار.
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بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 1.28 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 110.69 دولار.

ووفقا لبيانات معهد النفط الأمريكي، التي نشرت ليلة أمس، فإن الاحتياطي الأمريكي من النفط انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 18 مارس/ آذار بمقدار 4.28 مليون برميلا.

في حين كان من المتوقع زيادة قدرها 0.025 مليون برميل.
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