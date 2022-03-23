https://arabic.sputniknews.com/20220323/ارتفاع-أسعار-النفط-على-خلفية-انخفاض-غير-متوقع-في-الاحتياطي-الأمريكي-1060330974.html

ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي

ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد بيانات معهد النفط الأمريكي عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T07:17+0000

2022-03-23T07:17+0000

2022-03-23T07:17+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

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موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار للنفط ماركة برنت بنسبة 1.24 في المئة ليبلغ سعر البرميل 116.9 دولار.بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 1.28 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 110.69 دولار.في حين كان من المتوقع زيادة قدرها 0.025 مليون برميل.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/موسكو-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيقفز-سعر-البرميل-الى-300-دولار-1060253542.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أسعار النفط اليوم