https://arabic.sputniknews.com/20220323/ارتفاع-أسعار-النفط-على-خلفية-انخفاض-غير-متوقع-في-الاحتياطي-الأمريكي-1060330974.html
ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي
ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد بيانات معهد النفط الأمريكي عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:17+0000
2022-03-23T07:17+0000
2022-03-23T07:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102380/86/1023808633_0:57:3500:2026_1920x0_80_0_0_76e05584011105a6cff2c56918bf4869.jpg
موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار للنفط ماركة برنت بنسبة 1.24 في المئة ليبلغ سعر البرميل 116.9 دولار.بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 1.28 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 110.69 دولار.في حين كان من المتوقع زيادة قدرها 0.025 مليون برميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/موسكو-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيقفز-سعر-البرميل-الى-300-دولار-1060253542.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102380/86/1023808633_362:0:3139:2083_1920x0_80_0_0_008489d2b23c0ee1f6467f91d8b77d1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط على خلفية انخفاض غير متوقع في الاحتياطي الأمريكي
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الأربعاء، بعد بيانات معهد النفط الأمريكي عن انخفاض غير متوقع في احتياطي النفط في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 8:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار للنفط ماركة برنت بنسبة 1.24 في المئة ليبلغ سعر البرميل 116.9 دولار
.
بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لنفس الشهر للنفط ماركة غرب تكساس بنسبة 1.28 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 110.69 دولار.
ووفقا لبيانات معهد النفط الأمريكي، التي نشرت ليلة أمس، فإن الاحتياطي الأمريكي من النفط انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 18 مارس/ آذار بمقدار 4.28 مليون برميلا.
في حين كان من المتوقع زيادة قدرها 0.025 مليون برميل.