https://arabic.sputniknews.com/20220323/الدفاع-الروسية-تدمير-ترسانة-أسلحة-أوكرانية-بصواريخ-بعيدة-المدى-وإسقاط-عشرات-الطائرات-1060333163.html
الدفاع الروسية: تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى وإسقاط عشرات الطائرات
الدفاع الروسية: تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى وإسقاط عشرات الطائرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة من سفينة بحرية باتجاه هدف عسكري داخل أوكرانيا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:08+0000
2022-03-23T08:08+0000
2022-03-23T08:36+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وقال كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية: " مساء 22 آذار/مارس، تم توجيه ضربة بسلاح بحري عالى الدقة بعيد المدى لترسانة أسلحة في منطقة "أورجيف" على بعد 14 كيلومترا من مدينة روفنو ونتيجة للقصف تم تدمير ترسانة أسلحة وأعتدة عسكرية، بما فيها أسلحة واردة من الدول الغربية".وأضاف كوناشينكوف قائلا: " كما قامت وسائل الدفاع الروسية خلال يوم أمس بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" فوق مدينة إيزيوم و16 طائرة أوكرانية مسيرة من بينها 3 مسيرات من طراز بيرقدار التركية".وتابع كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتدمير 184 طائرة ومروحية أوكرانية، و246 طائرة مسيرة.وأشار أن تشكيلات "الصياد الليلي" المكونة من مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن" قامت بتدمير 8 دبابات و5 مدرعات ومركبات مشاة ميكانيكي، و9 سيارات و3 نقاط إطلاق نار، و7 مدفعية ميدان وهاون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى وإسقاط عشرات الطائرات
08:08 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية باستخدام صواريخ عالية الدقة من سفينة بحرية باتجاه هدف عسكري داخل أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف خلال الإحاطة الإعلامية: " مساء 22 آذار/مارس، تم توجيه ضربة بسلاح بحري عالى الدقة بعيد المدى لترسانة أسلحة في منطقة "أورجيف" على بعد 14 كيلومترا من مدينة روفنو ونتيجة للقصف تم تدمير ترسانة أسلحة وأعتدة عسكرية، بما فيها أسلحة واردة من الدول الغربية".
وأضاف كوناشينكوف قائلا: " كما قامت وسائل الدفاع الروسية خلال يوم أمس بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" فوق مدينة إيزيوم و16 طائرة أوكرانية مسيرة من بينها 3 مسيرات من طراز بيرقدار التركية".
وتابع كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتدمير 184 طائرة ومروحية أوكرانية، و246 طائرة مسيرة.
وأشار أن تشكيلات "الصياد الليلي" المكونة من مروحيات "كا-52" و"مي-28 إن" قامت بتدمير 8 دبابات و5 مدرعات ومركبات مشاة ميكانيكي، و9 سيارات و3 نقاط إطلاق نار، و7 مدفعية ميدان وهاون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.