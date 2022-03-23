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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/السفير-الروسي-يذكر-البنتاغون-بجرائم-قصف-العراق-وليبيا-1060335666.html
السفير الروسي يذكر البنتاغون بجرائم قصف العراق وليبيا
السفير الروسي يذكر البنتاغون بجرائم قصف العراق وليبيا
دحض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية مزاعم تورط عسكريين روس في ارتكاب جرائم الحرب، لافتا إلى جرائم ارتكبها عسكريون أمريكيون في الخارج. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T09:17+0000
2022-03-23T09:17+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وقال السفير أناتولي انطونوف تعقيبا على كلام متحدث البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، جون كيربي، عبر قناة "تلغرام":وزعم متحدث البنتاغون أن عسكريين من روسيا ارتكبوا جرائم أثناء تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا.ونفى السفير الروسي صحة ما أعلنه البنتاغون، وأكد أن القوات الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا في مهمة حماية الناس من هجمات قوات نظام الحكم الأوكراني، تُوجِّه الضربات للمنشآت العسكرية فقط.وأشار إلى أن الجرائم ترتكبها عناصر متطرفة في القوات المسلحة الأوكرانية حينما يستخدمون النساء والأطفال كدروع بشرية أثناء إطلاق النار من راجمات الصواريخ على العسكريين الروس والمدنيين.ولا تسمح القوات الأوكرانية للمدنيين بمغادرة مناطق القتال.
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رصد عسكري, العالم

السفير الروسي يذكر البنتاغون بجرائم قصف العراق وليبيا

09:17 GMT 23.03.2022
© AP Photo / Osama Samiقصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش
قصف مدينة الرمادي خلال تحريرها من داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Osama Sami
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دحض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية مزاعم تورط عسكريين روس في ارتكاب جرائم الحرب، لافتا إلى جرائم ارتكبها عسكريون أمريكيون في الخارج.
وقال السفير أناتولي انطونوف تعقيبا على كلام متحدث البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، جون كيربي، عبر قناة "تلغرام":
يبدو وكأن البنتاغون نسي أن طائرات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأطلسيين أغارت على مدن يوغسلافية وعراقية وليبية. ولا يذكرون في واشنطن أيضا أن عسكريين ومرتزقة أمريكيين ارتكبوا جرائم وقحة في أفغانستان وسوريا.
وزعم متحدث البنتاغون أن عسكريين من روسيا ارتكبوا جرائم أثناء تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا.
ونفى السفير الروسي صحة ما أعلنه البنتاغون، وأكد أن القوات الروسية التي توجهت إلى أوكرانيا في مهمة حماية الناس من هجمات قوات نظام الحكم الأوكراني، تُوجِّه الضربات للمنشآت العسكرية فقط.
وأشار إلى أن الجرائم ترتكبها عناصر متطرفة في القوات المسلحة الأوكرانية حينما يستخدمون النساء والأطفال كدروع بشرية أثناء إطلاق النار من راجمات الصواريخ على العسكريين الروس والمدنيين.
ولا تسمح القوات الأوكرانية للمدنيين بمغادرة مناطق القتال.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:53 GMT
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