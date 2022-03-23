https://arabic.sputniknews.com/20220323/امرأة-تحصل-على-لقب-أصغر-جدة-في-بريطانيا--1060344588.html

امرأة تحصل على لقب أصغر جدة في بريطانيا

امرأة تحصل على لقب أصغر جدة في بريطانيا

لقبت كيلي هيلي بأصغر جدة في بريطانيا تبلغ من العمر 30 عامًا فقط، بعد أن أنجبت ابنتها المراهقة سكاي سالتر، طفلها الصغير بيلي في أغسطس/ آب 2018. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T11:56+0000

2022-03-23T11:56+0000

2022-03-23T11:56+0000

العالم

حمل

مراهقة

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وبحسب "The Sun"، أنجبت سكاي سالتر ابنها بيلي البالغ من العمر الآن 3 سنوات، وهي في سن الرابعة عشر، حيث لم يكن خيار اللجوء إلى الإجهاض مطروحا حين اكتشفت أنها حامل، ذلك أن الحمل كان قد بلغ 36 أسبوعًا وأربعة أيام.ورغم صدمة هيلي بحمل ابنتها في هذا العمر، إلا أنها اختارت أن تقدم الحب والرعاية لابنتها وللمولود، مضيفة: "والدتي في عمر الثامنة والأربعين، وأصبحت جدة في سن صغيرة أيضاً، وأصبحت الآن أماً لجدة، وهذا أمر غريب أيضاً"، مشيرة إلى أن أصدقاءها يجدون أن الأمر مضحك "تعتقد صديقاتي بأنه من المضحك أن أصبح جدة. وأعتقد بأنهن على حق، لأنني لا أزال في سن صغيرة لأحصل على مثل هذا اللقب".وتعرف الآن هيلي بأنها أصغر جدة في بريطانيا، بعد انتزاعها اللقب من جيما سكينر، التي أصبحت أصغر جدة بعمر 33 عاماً، بعدما أنجبت ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/طلبت-من-زوجها-بـ-50-ألف-دولار-مقابل-الحمل-وأشعلت-مواقع-التواصل-1060000175.html

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العالم, حمل, مراهقة