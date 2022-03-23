https://arabic.sputniknews.com/20220323/انفجار-سيارة-يعتقد-أنها-مفخخة-قرب-حاجز-تفتيش-شمالي-مدينة-عدن-1060360047.html
انفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة قرب حاجز تفتيش شمالي مدينة عدن
انفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة قرب حاجز تفتيش شمالي مدينة عدن
انفجرت سيارة قرب أحد حواجز التفتيش، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، فيما يعتبر استمرار لحالة الانفلات الأمني في المدينة ومناطق عدة في... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:36+0000
2022-03-23T16:36+0000
2022-03-23T16:36+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1047673306_0:104:2323:1411_1920x0_80_0_0_82d96695e6e1c5ea07bde98d1f337f55.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية، لوكالة سبوتنيك، بأن "سيارة انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن".ومنتصف الشهر الجاري، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1047673306_152:0:2172:1515_1920x0_80_0_0_51788ff5352465b5ed7e4f90c16ba581.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
انفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة قرب حاجز تفتيش شمالي مدينة عدن
تابعنا عبر
انفجرت سيارة قرب أحد حواجز التفتيش، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، فيما يعتبر استمرار لحالة الانفلات الأمني في المدينة ومناطق عدة في البلاد.
القاهرة– سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية، لوكالة سبوتنيك، بأن "سيارة انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، في ظل أنباء عن كونها مفخخة وكانت تستهدف حاجز تفتيش قريب من موقع انفجارها".
ومنتصف الشهر الجاري، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.
وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.