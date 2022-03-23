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https://arabic.sputniknews.com/20220323/تحركات-في-الظلام-ماذا-يحدث-سرا-بين-إيران-ودول-الخليج-بعيدا-عن-عيون-أمريكا؟-1060362468.html
تحركات في الظلام... ماذا يحدث سرا بين إيران ودول الخليج بعيدا عن عيون أمريكا؟
تحركات في الظلام... ماذا يحدث سرا بين إيران ودول الخليج بعيدا عن عيون أمريكا؟
على الرغم من الخلافات السياسية المعلنة بين إيران ودول الخليج إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لا تأخذ نفس المسار. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T18:01+0000
2022-03-23T18:01+0000
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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فحركة التجارة بين دول الخليج وإيران التي تمارَس في السر تعد شريان الحياة الذي يخفف وطأة العقوبات الأمريكية على طهران، بحسب مجلة "إيكونومست" البريطانية.وذكرت المجلة أن السلطات العمانية تغض الطرف عن حركة تجارية تنشط ليلا بين ميناء خصب في عمان وميناء بندر عباس في إيران.وأشارت إلى أن الرحلة التي قد تستغرق ساعة أو ساعتين بواسطة مركب شراعي جعلت من موقع ميناء خصب العماني مركزا خصبا لعمليات التهريب.صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من جانبها أكدت أن عمليات تهريب المنتجات النفطية الإيرانية بالتحديد، تم توثيقها وأنها ما زالت متواصلة على الرغم من تنديد الولايات المتحدة بهذا النشاط.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أعلن في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن مبيعات النفط الإيراني شهدت تحسنا ملحوظا رغم التهديدات والحظر الأمريكي.الأنشطة التجارية التي تجريها إيران عبر الخليج في الخفاء لا تقتصر فقط على سلطنة عمان، بل تشمل كذلك الإمارات، على الرغم من أن الأخيرة تنظر لإيران كتهديد إقليمي.ترى الإمارات أن الهيمنة الإقليمية الإيرانية على أنها واحدة من أكبر التهديدات لأمنها الوطني، فضلا عن القلق الذي تستشعره بشكل خاص من احتمال وجود إيران مسلحة نوويا.وتشير التقارير إلى أن القوارب تنطلق من الإمارات محملة بالأجهزة والسيارات الفاخرة، وفي رحلة العودة، تعود محملة ببعض الأغنام ذات المظهر الجيد لبيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.العلاقات التجارية بين إيران والإمارات هي أقوى العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، ويرجع الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى وجود مجتمع كبير من المهاجرين الإيرانيين في دبي.وتستحوذ طهران على نحو 3% من الصادرات السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مضاعفة التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار في عام 2025، توجد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في البنوك الإماراتية.وتثير هذه العلاقات المزعومة قلق المسؤولين الأمريكيين، ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، توجه وفد من وزارة الخزانة الأمريكية إلى أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، للشكوى من خرق العقوبات ضد إيران.وخلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت إدارته غاضبة من قطر بسبب مزاعم تتحدث عن تقويض الدوحة لحملة "الضغط الأقصى" ضد إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/إيران-تدعو-منظمة-التعاون-الإسلامي-إلى-وضع-حد-لنفوذ-إسرائيل-في-العالم-الإسلامي-1060351027.html
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إيران-لن-نتراخى-في-مواصلة-الأنشطة-النووية-السلمية-بأي-شكل-من-الأشكال-1060271531.html
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إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, خليج عمان

تحركات في الظلام... ماذا يحدث سرا بين إيران ودول الخليج بعيدا عن عيون أمريكا؟

18:01 GMT 23.03.2022
© REUTERS / QATAR NEWS AGENCYأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مباحثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مباحثات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / QATAR NEWS AGENCY
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على الرغم من الخلافات السياسية المعلنة بين إيران ودول الخليج إلا أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لا تأخذ نفس المسار.
فحركة التجارة بين دول الخليج وإيران التي تمارَس في السر تعد شريان الحياة الذي يخفف وطأة العقوبات الأمريكية على طهران، بحسب مجلة "إيكونومست" البريطانية.
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13:22 GMT
وذكرت المجلة أن السلطات العمانية تغض الطرف عن حركة تجارية تنشط ليلا بين ميناء خصب في عمان وميناء بندر عباس في إيران.
وأشارت إلى أن الرحلة التي قد تستغرق ساعة أو ساعتين بواسطة مركب شراعي جعلت من موقع ميناء خصب العماني مركزا خصبا لعمليات التهريب.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من جانبها أكدت أن عمليات تهريب المنتجات النفطية الإيرانية بالتحديد، تم توثيقها وأنها ما زالت متواصلة على الرغم من تنديد الولايات المتحدة بهذا النشاط.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أعلن في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن مبيعات النفط الإيراني شهدت تحسنا ملحوظا رغم التهديدات والحظر الأمريكي.
الأنشطة التجارية التي تجريها إيران عبر الخليج في الخفاء لا تقتصر فقط على سلطنة عمان، بل تشمل كذلك الإمارات، على الرغم من أن الأخيرة تنظر لإيران كتهديد إقليمي.
ترى الإمارات أن الهيمنة الإقليمية الإيرانية على أنها واحدة من أكبر التهديدات لأمنها الوطني، فضلا عن القلق الذي تستشعره بشكل خاص من احتمال وجود إيران مسلحة نوويا.
وتشير التقارير إلى أن القوارب تنطلق من الإمارات محملة بالأجهزة والسيارات الفاخرة، وفي رحلة العودة، تعود محملة ببعض الأغنام ذات المظهر الجيد لبيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.
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إيران: لن نتراخى في مواصلة الأنشطة النووية السلمية بأي شكل من الأشكال
21 مارس, 15:18 GMT
العلاقات التجارية بين إيران والإمارات هي أقوى العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج، ويرجع الفضل في ذلك بشكل جزئي إلى وجود مجتمع كبير من المهاجرين الإيرانيين في دبي.
وتستحوذ طهران على نحو 3% من الصادرات السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مضاعفة التجارة الثنائية إلى 30 مليار دولار في عام 2025، توجد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في البنوك الإماراتية.
وتثير هذه العلاقات المزعومة قلق المسؤولين الأمريكيين، ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، توجه وفد من وزارة الخزانة الأمريكية إلى أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، للشكوى من خرق العقوبات ضد إيران.
وخلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت إدارته غاضبة من قطر بسبب مزاعم تتحدث عن تقويض الدوحة لحملة "الضغط الأقصى" ضد إيران.
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