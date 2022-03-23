https://arabic.sputniknews.com/20220323/تعليق-حركة-الطيران-بمطار-مقديشو-الدولي-في-أعقاب-هجوم-مسلح-1060346680.html
تعليق حركة الطيران بمطار مقديشو الدولي في أعقاب هجوم مسلح
تعليق حركة الطيران بمطار مقديشو الدولي في أعقاب هجوم مسلح
أفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:24+0000
2022-03-23T12:24+0000
2022-03-23T12:24+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".وأوضح التلفزيون الصومالي، أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو، التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تعليق حركة الطيران بمطار مقديشو الدولي في أعقاب هجوم مسلح
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أفادت وسائل إعلام محلية صومالية بأنه تقرر، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الطيران بمطار العاصمة مقديشو الدولي في أعقاب الهجوم المسلح الذي وقع قرب المطار.
القاهرة - سبوتنيك
. وأحبطت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأربعاء، هجوما مسلحا على قاعدة للجيش الصومالي قرب مطار مقديشو الدولي، فيما تبنت حركة "الشباب" المتشددة المسؤولية عن الهجوم.
ونقل التلفزيون الصومالي الرسمي عن متحدث باسم الشرطة الصومالية قوله: "حاول إرهابيون مسلحون اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، الأربعاء، لكن قوات الأمن اليقظة أوقفتهم".
وأوضح التلفزيون الصومالي، أن القوات الأمنية حاصرت المهاجمين بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف قرب إحدى البوابات الرئيسية لقاعدة هالان العسكرية بمقديشو، التي تضم مقرات بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية والبعثات الدبلوماسية الغربية بما في ذلك السفارة الأمريكية.