https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تطلب-من-أمريكا-إتمام-التخلص-من-الأسلحة-الكيميائية-1060331704.html
روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية
روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية
اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:42+0000
2022-03-23T07:42+0000
2022-03-23T07:42+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102581/95/1025819530_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_7f32ab565a74d3acc43d2e414dfac723.jpg
وكانت روسيا قد انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2017 بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية. وأشارت السفارة الروسية في بيان بثته على موقع "تويتر" إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بـ3 في المائة من مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي تشكل خطرا كبيرا على العالم.وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدمير أسلحتها الكيميائية كافة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102581/95/1025819530_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_93ab7fceda71f854041c15017a17b50e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية
تابعنا عبر
اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية.
وكانت روسيا قد انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2017 بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية. وأشارت
السفارة الروسية في بيان بثته على موقع "تويتر" إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بـ3 في المائة من مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي تشكل خطرا كبيرا على العالم.
وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدمير أسلحتها الكيميائية كافة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.