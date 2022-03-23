عربي
الصين بشأن فكرة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين: روسيا جزء مهم ولا يحق لأي عضو استبعاد عضو آخر
https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تطلب-من-أمريكا-إتمام-التخلص-من-الأسلحة-الكيميائية-1060331704.html
روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية
روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية
اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:42+0000
2022-03-23T07:42+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102581/95/1025819530_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_7f32ab565a74d3acc43d2e414dfac723.jpg
وكانت روسيا قد انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2017 بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية. وأشارت السفارة الروسية في بيان بثته على موقع "تويتر" إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بـ3 في المائة من مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي تشكل خطرا كبيرا على العالم.وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدمير أسلحتها الكيميائية كافة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102581/95/1025819530_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_93ab7fceda71f854041c15017a17b50e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

روسيا تطلب من أمريكا إتمام التخلص من الأسلحة الكيميائية

07:42 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورغنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا
غنائم مأخوذة من الإرهابيين في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
اتهمت روسيا، ممثلة في سفارتها لدى واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ عملية تدمير الأسلحة الكيميائية.
وكانت روسيا قد انتهت من تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2017 بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها الناشئة من هذه الاتفاقية. وأشارت السفارة الروسية في بيان بثته على موقع "تويتر" إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بـ3 في المائة من مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي تشكل خطرا كبيرا على العالم.
وأضافت: "ندعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدمير أسلحتها الكيميائية كافة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتدمير أسلحتها الكيميائية قبل عام 2007، ولكنها استمرت في تأجيل التخلص من الأسلحة الكيميائية، ووعدت أخيرا بإتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية في عام 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала