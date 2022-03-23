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صاعقة تضرب امرأة قرب منزلها في تونس
صاعقة تضرب امرأة قرب منزلها في تونس
أصيبت امرأة تونسية بعد سقوط صاعقة بالقرب من منزلها بمنطقة طربخانة في ولاية القصرين. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:44+0000
2022-03-23T08:44+0000
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وبحسب موقع "تونس الرقمية" تسبب سقوط الصاعقة بالقرب من المرأة في نقلها إلى مستشفى محلي بالقرب من منزلها لتلقّي العلاج اللازم، لكن حالتها الصحية مستقرة.ومن جانبه أّكد المدير الجهوّي للصّحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أن الوضع الصحي للمرأة ليس خطيرا، و"تم نقلها إلى المستشفى المحّلي بالعيون لتلقي العلاج". ولفت الشعباني إلى أن "سقوط الصاعقة على مقربة من المرأة تسبب لها في حالة من الهلع، مما تطلب تقديم العلاج لها بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، قبل مغادرتها لها، وهي في حالة صحية جيدة"، في تصريحات نقلتها قناة "نسمة" التونسية.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اخبار العالم العربي

صاعقة تضرب امرأة قرب منزلها في تونس

08:44 GMT 23.03.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIمدينة تونس، تونس 27 يوليو 2021
مدينة تونس، تونس 27 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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أصيبت امرأة تونسية بعد سقوط صاعقة بالقرب من منزلها بمنطقة طربخانة في ولاية القصرين.
وبحسب موقع "تونس الرقمية" تسبب سقوط الصاعقة بالقرب من المرأة في نقلها إلى مستشفى محلي بالقرب من منزلها لتلقّي العلاج اللازم، لكن حالتها الصحية مستقرة.

وشهدت ولاية القصرين خلال اليومين هطول كميات هامة من الأمطار وتواصلت إلى حدود اليوم.

ومن جانبه أّكد المدير الجهوّي للصّحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أن الوضع الصحي للمرأة ليس خطيرا، و"تم نقلها إلى المستشفى المحّلي بالعيون لتلقي العلاج".
ولفت الشعباني إلى أن "سقوط الصاعقة على مقربة من المرأة تسبب لها في حالة من الهلع، مما تطلب تقديم العلاج لها بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، قبل مغادرتها لها، وهي في حالة صحية جيدة"، في تصريحات نقلتها قناة "نسمة" التونسية.
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