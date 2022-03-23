https://arabic.sputniknews.com/20220323/صاعقة-تضرب-امرأة-قرب-منزلها-في-تونس-1060333856.html
صاعقة تضرب امرأة قرب منزلها في تونس
صاعقة تضرب امرأة قرب منزلها في تونس
أصيبت امرأة تونسية بعد سقوط صاعقة بالقرب من منزلها بمنطقة طربخانة في ولاية القصرين. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T08:44+0000
2022-03-23T08:44+0000
2022-03-23T08:44+0000
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وبحسب موقع "تونس الرقمية" تسبب سقوط الصاعقة بالقرب من المرأة في نقلها إلى مستشفى محلي بالقرب من منزلها لتلقّي العلاج اللازم، لكن حالتها الصحية مستقرة.ومن جانبه أّكد المدير الجهوّي للصّحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أن الوضع الصحي للمرأة ليس خطيرا، و"تم نقلها إلى المستشفى المحّلي بالعيون لتلقي العلاج". ولفت الشعباني إلى أن "سقوط الصاعقة على مقربة من المرأة تسبب لها في حالة من الهلع، مما تطلب تقديم العلاج لها بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، قبل مغادرتها لها، وهي في حالة صحية جيدة"، في تصريحات نقلتها قناة "نسمة" التونسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اخبار العالم العربي
صاعقة تضرب امرأة قرب منزلها في تونس
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أصيبت امرأة تونسية بعد سقوط صاعقة بالقرب من منزلها بمنطقة طربخانة في ولاية القصرين.
وبحسب موقع "تونس الرقمية
" تسبب سقوط الصاعقة بالقرب من المرأة في نقلها إلى مستشفى محلي بالقرب من منزلها لتلقّي العلاج اللازم، لكن حالتها الصحية مستقرة.
وشهدت ولاية القصرين خلال اليومين هطول كميات هامة من الأمطار وتواصلت إلى حدود اليوم.
ومن جانبه أّكد المدير الجهوّي للصّحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، أن الوضع الصحي للمرأة ليس خطيرا، و"تم نقلها إلى المستشفى المحّلي بالعيون لتلقي العلاج".
ولفت الشعباني إلى أن "سقوط الصاعقة على مقربة من المرأة تسبب لها في حالة من الهلع، مما تطلب تقديم العلاج لها بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، قبل مغادرتها لها، وهي في حالة صحية جيدة"، في تصريحات نقلتها قناة "نسمة
" التونسية.