https://arabic.sputniknews.com/20220323/مستشار-رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-إمكانية-توفير-ملايين-فرص-العمل-ضمن-برنامج-الحزمة-الاستثمارية-1060351340.html
مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن إمكانية توفير ملايين فرص العمل ضمن برنامج الحزمة الاستثمارية
مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن إمكانية توفير ملايين فرص العمل ضمن برنامج الحزمة الاستثمارية
اقترح مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح تأسيس لجنة ثابتة للشراكة الإنتاجية بين القطاع العام والخاص. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:28+0000
2022-03-23T13:28+0000
2022-03-23T13:28+0000
العالم العربي
العراق
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وأشار صالح إلى إمكانية توفير الملايين من فرص العمل ضمن برنامج الحزمة الاستثمارية. وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية قال صالح: وأضاف أن: "الرافعة المالية الحالية للدولة جراء التراكمات المالية الملموسة يمكن ان توجه نحو التكامل مع قوى السوق المنتجة وعبر توليد شراكات قوية بين الواجهات الحكومية القطاعية ذات العلاقة من حيث التخصص وتقسيم العمل مع القطاع الخاص للنهوض بالنشاط الإنتاجي وإحداث انتقالة ملموسة في نشاطات ذات أولوية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
مستشار رئيس الوزراء العراقي يعلن إمكانية توفير ملايين فرص العمل ضمن برنامج الحزمة الاستثمارية
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اقترح مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح تأسيس لجنة ثابتة للشراكة الإنتاجية بين القطاع العام والخاص.
وأشار صالح إلى إمكانية توفير الملايين من فرص العمل ضمن برنامج الحزمة الاستثمارية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية قال صالح:
"أصبح من الضروري دمج السوق الوطنية كقوة منتجة، صناع السوق وقواه الريادية من جهة وقوة العمل المنتج من جهة اخرى".
وأضاف أن: "الرافعة المالية الحالية للدولة جراء التراكمات المالية الملموسة يمكن ان توجه نحو التكامل مع قوى السوق المنتجة وعبر توليد شراكات قوية بين الواجهات الحكومية القطاعية ذات العلاقة من حيث التخصص وتقسيم العمل مع القطاع الخاص للنهوض بالنشاط الإنتاجي وإحداث انتقالة ملموسة في نشاطات ذات أولوية".