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https://arabic.sputniknews.com/20220323/نقف-في-خندق-واحد-أمير-عبد-اللهيان-يتحدث-عن-العلاقات-الإيرانية-السورية-1060351868.html
"نقف في خندق واحد"... أمير عبد اللهيان يتحدث عن العلاقات الإيرانية السورية
"نقف في خندق واحد"... أمير عبد اللهيان يتحدث عن العلاقات الإيرانية السورية
قال وزير الخارجية، في الحكومة الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران وسوريا تقفان في خندق واحد، مشددا على أن بلاده تدعم سوريا حكومة وشعبا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T13:34+0000
2022-03-23T13:34+0000
إيران
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وأشار الوزير، الذي يزور سوريا حاليا، عن سعادته للعلاقات المميزة القائمة بين طهران ودمشق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد الأولويات على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها".ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول التطورات الأقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني في دمشق الدكتور مهدي سبحاني.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

"نقف في خندق واحد"... أمير عبد اللهيان يتحدث عن العلاقات الإيرانية السورية

13:34 GMT 23.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير الخارجية، في الحكومة الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران وسوريا تقفان في خندق واحد، مشددا على أن بلاده تدعم سوريا حكومة وشعبا.
وأشار الوزير، الذي يزور سوريا حاليا، عن سعادته للعلاقات المميزة القائمة بين طهران ودمشق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت إلى أن "التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد الأولويات على صعيد العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها".

وأكد الوزير أن "المشاورات التجارية والاقتصادية والسياسية بين إيران وسوريا، بلغت اليوم أفضل المستويات؛ وقد وضعنا ما يخدم مصالح شعبينا على سلم الأولويات".

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول التطورات الأقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.
وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية والسفير الإيراني في دمشق الدكتور مهدي سبحاني.
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