https://arabic.sputniknews.com/20220324/أصاب-الهدف-بمنتهى-الدقة-تجربة-جديدة-لصاروخ-ناتج-عن-التعاون-المشترك-بين-روسيا-والهند-1060376971.html
أصاب الهدف بمنتهى الدقة... تجربة جديدة لصاروخ ناتج عن التعاون المشترك بين روسيا والهند
أصاب الهدف بمنتهى الدقة... تجربة جديدة لصاروخ ناتج عن التعاون المشترك بين روسيا والهند
أجرت الهند تجربة جديدة ناجحة لصاروخ "براموس". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T08:40+0000
2022-03-24T08:40+0000
2022-03-24T08:40+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/79/1024957927_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b6644dbfbfb90b837bc21628c4be61da.jpg
وأفادت صحيفة "إنديا توداي" بأن تجربة صاروخ أرض – أرض الجوّال البعيد المدى الأسرع من الصوت من طراز "براموس" حضرها قائد القوات الجوية الهندية وغيره من مسؤولي وزارة الدفاع.وذكرت نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع أن الصاروخ أصاب هدفا محددا بمنتهى الدقة.وصاروخ "براموس" ثمرة التعاون المشترك بين روسيا والهند اللتين أسستا المؤسسة المشتركة لإنتاج الصواريخ وأطلقتا عليها "براموس"، نسبة إلى نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكفا (موسكو) الروسي.ويمكن إطلاقه من الأرض والبحر والجو. وصنعت المؤسسة الروسية الهندية المشتركة عدة أنواع من صاروخ "بارموس" لإطلاقه من المنصة الأرضية وسفينة السطح والغواصة والطائرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/79/1024957927_154:0:2835:2011_1920x0_80_0_0_6685eabed3825b48072636aa36ca172d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
أصاب الهدف بمنتهى الدقة... تجربة جديدة لصاروخ ناتج عن التعاون المشترك بين روسيا والهند
تابعنا عبر
أجرت الهند تجربة جديدة ناجحة لصاروخ "براموس".
وأفادت
صحيفة "إنديا توداي" بأن تجربة صاروخ أرض – أرض الجوّال البعيد المدى الأسرع من الصوت من طراز "براموس" حضرها قائد القوات الجوية الهندية وغيره من مسؤولي وزارة الدفاع.
وذكرت نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع أن الصاروخ أصاب هدفا محددا بمنتهى الدقة.
وصاروخ "براموس" ثمرة التعاون المشترك بين روسيا والهند اللتين أسستا المؤسسة المشتركة لإنتاج الصواريخ وأطلقتا عليها "براموس"، نسبة إلى نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكفا (موسكو) الروسي.
ويمكن إطلاقه من الأرض والبحر والجو. وصنعت المؤسسة الروسية الهندية المشتركة عدة أنواع من صاروخ "بارموس" لإطلاقه من المنصة الأرضية وسفينة السطح والغواصة والطائرة.