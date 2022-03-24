عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/أصاب-الهدف-بمنتهى-الدقة-تجربة-جديدة-لصاروخ-ناتج-عن-التعاون-المشترك-بين-روسيا-والهند-1060376971.html
أصاب الهدف بمنتهى الدقة... تجربة جديدة لصاروخ ناتج عن التعاون المشترك بين روسيا والهند
أصاب الهدف بمنتهى الدقة... تجربة جديدة لصاروخ ناتج عن التعاون المشترك بين روسيا والهند
أجرت الهند تجربة جديدة ناجحة لصاروخ "براموس". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T08:40+0000
2022-03-24T08:40+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/79/1024957927_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b6644dbfbfb90b837bc21628c4be61da.jpg
وأفادت صحيفة "إنديا توداي" بأن تجربة صاروخ أرض – أرض الجوّال البعيد المدى الأسرع من الصوت من طراز "براموس" حضرها قائد القوات الجوية الهندية وغيره من مسؤولي وزارة الدفاع.وذكرت نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع أن الصاروخ أصاب هدفا محددا بمنتهى الدقة.وصاروخ "براموس" ثمرة التعاون المشترك بين روسيا والهند اللتين أسستا المؤسسة المشتركة لإنتاج الصواريخ وأطلقتا عليها "براموس"، نسبة إلى نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكفا (موسكو) الروسي.ويمكن إطلاقه من الأرض والبحر والجو. وصنعت المؤسسة الروسية الهندية المشتركة عدة أنواع من صاروخ "بارموس" لإطلاقه من المنصة الأرضية وسفينة السطح والغواصة والطائرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102495/79/1024957927_154:0:2835:2011_1920x0_80_0_0_6685eabed3825b48072636aa36ca172d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, العالم

أصاب الهدف بمنتهى الدقة... تجربة جديدة لصاروخ ناتج عن التعاون المشترك بين روسيا والهند

08:40 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ "براموس" من صنع مشترك روسي هندي
صاروخ براموس من صنع مشترك روسي هندي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أجرت الهند تجربة جديدة ناجحة لصاروخ "براموس".
وأفادت صحيفة "إنديا توداي" بأن تجربة صاروخ أرض – أرض الجوّال البعيد المدى الأسرع من الصوت من طراز "براموس" حضرها قائد القوات الجوية الهندية وغيره من مسؤولي وزارة الدفاع.
وذكرت نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع أن الصاروخ أصاب هدفا محددا بمنتهى الدقة.
وصاروخ "براموس" ثمرة التعاون المشترك بين روسيا والهند اللتين أسستا المؤسسة المشتركة لإنتاج الصواريخ وأطلقتا عليها "براموس"، نسبة إلى نهر براهمابوترا الهندي ونهر موسكفا (موسكو) الروسي.
ويمكن إطلاقه من الأرض والبحر والجو. وصنعت المؤسسة الروسية الهندية المشتركة عدة أنواع من صاروخ "بارموس" لإطلاقه من المنصة الأرضية وسفينة السطح والغواصة والطائرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала