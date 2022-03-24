https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مجهولا-باتجاه-بحر-اليابان-1060371693.html
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الخميس، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T06:12+0000
2022-03-24T06:12+0000
2022-03-24T06:12+0000
العالم
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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج المنطقة الاقتصادية التابعة للدولة اليابانية.وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
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أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الخميس، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج المنطقة الاقتصادية التابعة للدولة اليابانية.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.
وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب"
الكورية.