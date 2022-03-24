عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مجهولا-باتجاه-بحر-اليابان-1060371693.html
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الخميس، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T06:12+0000
2022-03-24T06:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/82/1042508216_0:121:2362:1450_1920x0_80_0_0_7233497b5aeb40223808fca6390c3eec.jpg
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج المنطقة الاقتصادية التابعة للدولة اليابانية.وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104250/82/1042508216_135:0:2228:1570_1920x0_80_0_0_186db6a6c994632d4bd52f4cc2bc66a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان

06:12 GMT 24.03.2022
© REUTERS / KCNAإطلاق صاروخ في كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / KCNA
تابعنا عبرGoogle news
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الخميس، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج المنطقة الاقتصادية التابعة للدولة اليابانية.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏
وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала