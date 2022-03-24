https://arabic.sputniknews.com/20220324/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-ضد-روسيا-1060417630.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا ضد روسيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا ضد روسيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة، في جلستها اليوم الخميس، قرارا ضد روسيا، بخصوص الوضع الإنساني في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:42+0000
2022-03-24T15:42+0000
2022-03-24T15:59+0000
منظمة الأمم المتحدة
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة مقابل معارضة خمسة (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروس) بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.وكان من المقرر في الأصل أن يتم تبنيه في جلسة مجلس الأمن، إلا أن حق النقض من قبل روسيا سيجعله بلا قيمة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الأمم-المتحدة-تدفق-اللاجئين-الأوكرانيين-يضغط-على-دول-الاتحاد-الأوروبي-1060137355.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا ضد روسيا
15:42 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 15:59 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمم المتحدة، في جلستها اليوم الخميس، قرارا ضد روسيا، بخصوص الوضع الإنساني في أوكرانيا.
وحصل القرار الذي أعدته أوكرانيا وحلفاؤها على دعم 140 دولة مقابل معارضة خمسة (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروس) بينما امتنعت 38 دولة عن التصويت.
وكان من المقرر في الأصل أن يتم تبنيه في جلسة مجلس الأمن، إلا أن حق النقض من قبل روسيا سيجعله بلا قيمة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.