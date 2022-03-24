عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-روسيا-مصممة-على-ايجاد-حلول-للمشاكل-الإنسانية-في-أوكرانيا-1060380385.html
الخارجية الروسية: روسيا مصممة على ايجاد حلول للمشاكل الإنسانية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا مصممة على ايجاد حلول للمشاكل الإنسانية في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس مع الرئيس السويسري، إغنازيو كاسيس، الوضع في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:44+0000
2022-03-24T09:44+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698853_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_4de8aa274c96b791254cd03a80eb3354.jpg
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس سويسرا إغنازيو كاسيس، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع في أوكرانيا وإمكانية حل المشاكل الإنسانية الحادة وإيجاد تدابير حماية للسكان المدنيين.وأبلغ لافروف محاوره بالتفصيل عن نشأة الأزمة وأوضح الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة وقيم عملية التفاوض بين الممثلين الروس والأوكرانيين.كما اتفق الطرفان على "استمرار الحوار بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أبدته سويسرا لتقديم مساهمة مجدية لتحقيق نتيجة واقعية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698853_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_7002236b0249abb11819ab90bae11b14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية الروسية: روسيا مصممة على ايجاد حلول للمشاكل الإنسانية في أوكرانيا

09:44 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس مع الرئيس السويسري، إغنازيو كاسيس، الوضع في أوكرانيا.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس سويسرا إغنازيو كاسيس، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع في أوكرانيا وإمكانية حل المشاكل الإنسانية الحادة وإيجاد تدابير حماية للسكان المدنيين.
وأبلغ لافروف محاوره بالتفصيل عن نشأة الأزمة وأوضح الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة وقيم عملية التفاوض بين الممثلين الروس والأوكرانيين.
كما اتفق الطرفان على "استمرار الحوار بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أبدته سويسرا لتقديم مساهمة مجدية لتحقيق نتيجة واقعية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала