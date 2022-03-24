https://arabic.sputniknews.com/20220324/الخارجية-الروسية-روسيا-مصممة-على-ايجاد-حلول-للمشاكل-الإنسانية-في-أوكرانيا-1060380385.html
الخارجية الروسية: روسيا مصممة على ايجاد حلول للمشاكل الإنسانية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا مصممة على ايجاد حلول للمشاكل الإنسانية في أوكرانيا
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس مع الرئيس السويسري، إغنازيو كاسيس، الوضع في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:44+0000
2022-03-24T09:44+0000
2022-03-24T09:44+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس سويسرا إغنازيو كاسيس، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع في أوكرانيا وإمكانية حل المشاكل الإنسانية الحادة وإيجاد تدابير حماية للسكان المدنيين.وأبلغ لافروف محاوره بالتفصيل عن نشأة الأزمة وأوضح الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة وقيم عملية التفاوض بين الممثلين الروس والأوكرانيين.كما اتفق الطرفان على "استمرار الحوار بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أبدته سويسرا لتقديم مساهمة مجدية لتحقيق نتيجة واقعية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: روسيا مصممة على ايجاد حلول للمشاكل الإنسانية في أوكرانيا
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس مع الرئيس السويسري، إغنازيو كاسيس، الوضع في أوكرانيا.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس سويسرا إغنازيو كاسيس، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع في أوكرانيا وإمكانية حل المشاكل الإنسانية الحادة وإيجاد تدابير حماية للسكان المدنيين.
وأبلغ لافروف محاوره بالتفصيل عن نشأة الأزمة وأوضح الموقف الروسي المبدئي فيما يتعلق بأسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة وقيم عملية التفاوض بين الممثلين الروس والأوكرانيين.
كما اتفق الطرفان على "استمرار الحوار بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أبدته سويسرا لتقديم مساهمة مجدية لتحقيق نتيجة واقعية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.