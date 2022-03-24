https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-قائد-قوات-المنطقة-الشرقية-في-الجيش-الروسي-يتفقد-القوات-قرب-كييف-1060388522.html
الدفاع الروسية: قائد قوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي يتفقد القوات قرب كييف
الدفاع الروسية: قائد قوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي يتفقد القوات قرب كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن وصول قائد قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي، العقيد ألكسندر تشايكو، إلى مواقع تبعد 30 كيلومترًا عن... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:09+0000
2022-03-24T12:09+0000
2022-03-24T12:09+0000
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "وصل قائد قوات المنطقة العسكرية الشرقية، العقيد ألكسندر تشايكو، إلى منطقة العمليات العسكرية حيث تفقد القوات وأعطى توجيهات استراتيجية ووزع جوائز عسكرية للجنود الذين تميزوا خلال عملية عسكرية خاصة". وأضافت وزارة الدفاع أن "العقيد الكسندر تشايكو قدم أوسمة الشجاعة لضباط وجنود وحدات المنطقة المنخرطة في القتال على جبهة كييف التي تعد الأهم للعملية العسكرية الخاصة".وشكر تشايكو الجنود على الشجاعة والمرونة والمهنية العالية التي أظهروها خلال القتال، قائلا: "كقائد أنا فخور بجميع الوحدات التي تقاتل بعزم لدي ثقة بكم، وأنا واثق من أننا سنكمل هذه العملية بنجاح".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا
الدفاع الروسية: قائد قوات المنطقة الشرقية في الجيش الروسي يتفقد القوات قرب كييف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن وصول قائد قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي، العقيد ألكسندر تشايكو، إلى مواقع تبعد 30 كيلومترًا عن العاصمة كييف لتفقد العسكريين وتقديم الجوائز للجنود الذين تميزوا أثناء العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "وصل قائد قوات المنطقة العسكرية الشرقية، العقيد ألكسندر تشايكو، إلى منطقة العمليات العسكرية حيث تفقد القوات وأعطى توجيهات استراتيجية ووزع جوائز عسكرية للجنود الذين تميزوا خلال عملية عسكرية خاصة".
وأضافت وزارة الدفاع أن "العقيد الكسندر تشايكو قدم أوسمة الشجاعة لضباط وجنود وحدات المنطقة المنخرطة في القتال على جبهة كييف التي تعد الأهم للعملية العسكرية الخاصة".
وشكر تشايكو الجنود على الشجاعة والمرونة والمهنية العالية التي أظهروها خلال القتال، قائلا: "كقائد أنا فخور بجميع الوحدات التي تقاتل بعزم لدي ثقة بكم، وأنا واثق من أننا سنكمل هذه العملية بنجاح".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.