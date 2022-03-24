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الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يؤكد قرب المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يؤكد قرب المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك- يول، قرب المصادقة النهائية على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T10:59+0000
2022-03-24T10:59+0000
أخبار إسرائيل اليوم
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قال يون: "أعتقد أن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستتم بشكل جيد بغض النظر عن الانتماء الحزبي، لأنها تساعد مصلحتنا الوطنية".تصريحات الرئيس الكوري الجديد، جاءت خلال استقباله السفير الإسرائيلبي لدى سيئول عكيفا تور، اليوم الخميس.وخلال الاجتماع قدم السفير الإسرائيلي إلى يون رسالة تهنئة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مؤكدا رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.يشار إلى أن كوريا الجنوبية تعد أول دولة آسيوية لديها اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وذلك بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210509/وزيران-إسرائيليان-يزوران-كوريا-الجنوبية-للتوقيع-على-اتفاقية-للتجارة-الحرة-1048922655.html
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أخبار إسرائيل اليوم, كوريا الجنوبية

الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يؤكد قرب المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل

10:59 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Jiالرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك- يول، قرب المصادقة النهائية على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.
وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قال يون: "أعتقد أن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستتم بشكل جيد بغض النظر عن الانتماء الحزبي، لأنها تساعد مصلحتنا الوطنية".
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تصريحات الرئيس الكوري الجديد، جاءت خلال استقباله السفير الإسرائيلبي لدى سيئول عكيفا تور، اليوم الخميس.

وأكد عكيفا تور أن إسرائيل صادقت على اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع قدم السفير الإسرائيلي إلى يون رسالة تهنئة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مؤكدا رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وقال تور أيضًا إن هرتسوغ يتطلع إلى رؤية يون يقوم بزيارة دولة لإسرائيل، ورد يون بأنه سيحاول تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تعد أول دولة آسيوية لديها اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، وذلك بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية العام الماضي.
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