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https://arabic.sputniknews.com/20220324/بيسكوف-يكشف-عن-دور-أبراموفيتش-في-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1060394625.html
بيسكوف يكشف عن دور أبراموفيتش في المفاوضات مع أوكرانيا
بيسكوف يكشف عن دور أبراموفيتش في المفاوضات مع أوكرانيا
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن دور رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، في المفاوضات مع أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:23+0000
2022-03-24T13:23+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية "لقد شارك أبراموفيتش حقًا في المرحلة الأولى، مضيفا أن المفاوضات جارية الآن بين فريقي التفاوض: الروسي والأوكراني.وفقا للصحيفة، كانت واشنطن تستعد لفرض عقوبات على رجل الأعمال إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن في اللحظة الأخيرة أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي تعليمات إلى وزارة الخزانة بالامتناع عن القيود.وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أرجأت حتى الآن فرض عقوبات على أبراموفيتش، حيث يمكن أن يصبح وسيطًا مهمًا في المفاوضات بين موسكو وكييف.
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روسيا

بيسكوف يكشف عن دور أبراموفيتش في المفاوضات مع أوكرانيا

13:23 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن دور رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، في المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية "لقد شارك أبراموفيتش حقًا في المرحلة الأولى، مضيفا أن المفاوضات جارية الآن بين فريقي التفاوض: الروسي والأوكراني.
وفقا للصحيفة، كانت واشنطن تستعد لفرض عقوبات على رجل الأعمال إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن في اللحظة الأخيرة أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي تعليمات إلى وزارة الخزانة بالامتناع عن القيود.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أرجأت حتى الآن فرض عقوبات على أبراموفيتش، حيث يمكن أن يصبح وسيطًا مهمًا في المفاوضات بين موسكو وكييف.
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