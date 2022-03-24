https://arabic.sputniknews.com/20220324/تركيا-إرسال-إس-400-إلى-أوكرانيا-فكرة-غير-واقعية-1060376706.html

تركيا: إرسال "إس-400" إلى أوكرانيا فكرة غير واقعية

تركيا: إرسال "إس-400" إلى أوكرانيا فكرة غير واقعية

قال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصال في الرئاسة التركية، إن فكرة نقل أنقرة صواريخ "إس -400"، التي حصلت عليها من روسيا، إلى أوكرانيا ليست واقعية إطلاقا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T08:34+0000

2022-03-24T08:34+0000

2022-03-24T08:34+0000

رصد عسكري

العالم

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قال ألطون في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال": "الفكرة قيد الدراسة (تسليم صواريخ إس -400 إلى أوكرانيا) ليست واقعية بأي حال من الأحوال، لكنها توفر فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا مع الغرب في السنوات الأخيرة".وأشار ألطون إلى أنه "قبل شراء "إس-400" من روسيا، لجأت تركيا مرارًا وتكرارًا إلى الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة رفضت بيع نظام باتريوت، بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال تركيا تتذكر كيف سحب حلفاؤنا بطاريات باتريوت من بلادنا في وقت كانت فيه التوترات التركية الروسية في ذروتها"، على حد تعبيره.وأوضح: "بسبب هذه التجربة، لم يعد الشعب التركي يأخذ على محمل الجد أي "التزام غير رسمي" من الغرب لتزويد باتريوت. كما أن استبعاد تركيا غير القانوني من برنامج إف-35 لأسباب سياسية يمنع تركيا من أخذ فكرة "العودة إلى البرنامج" على محمل الجد، والتي يتم تقديمها لها على أنها "مكافأة".في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي "إس -400" التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا".وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تكشف-حقائق-جديدة-تثبت-التدخل-الأمريكي-المباشر-في-تطوير-الأسلحة-البيولوجية-في-1060373865.html

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