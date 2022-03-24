https://arabic.sputniknews.com/20220324/شويغو-يبلغ-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-عن-تقدم-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1060388910.html
شويغو يبلغ أعضاء مجلس الأمن الروسي عن تقدم العملية الخاصة في أوكرانيا
شويغو يبلغ أعضاء مجلس الأمن الروسي عن تقدم العملية الخاصة في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ أعضاء مجلس الأمن الروسي عن تقدم العملية الخاصة في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:22+0000
2022-03-24T12:22+0000
2022-03-24T12:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
سلاح روسيا
روسيا
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قال بيسكوف، إن شويغو أبلغ بوتين وأعضاء مجلس الأمن بتقدم واضح للعملية الخاصة في أوكرانيا، كما قدم بعض الشروحات حول المساعدات الإنسانية واستعادة البنية التحتية في الأراضي المحررة.كما ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي الحالي في روسيا، وقضايا مكافحة العقوبات وعملية التفاوض مع أوكرانيا، وتم الإعراب عن الأسف بسبب بطء الجانب الأوكراني في الاستجابة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير255 مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية.وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 255 طائرة دون طيار و189 صاروخاً مضاداً للطائرات، و1564 دبابة وعربة ومدرعة و158 راجمة صواريخ و627 مدفعا ميدانيا وهاونا إضافة الى 1367 قطعة عسكرية".وأضاف: "اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيهيف".وتابع: "شن الطيران الروسية ضربات على 86 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: ستة مراكز قيادة، وراجمتا صواريخ وثمانية مدافع ميدانية، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و 49 منطقة لتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا
شويغو يبلغ أعضاء مجلس الأمن الروسي عن تقدم العملية الخاصة في أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ أعضاء مجلس الأمن الروسي عن تقدم العملية الخاصة في أوكرانيا.
قال بيسكوف، إن شويغو أبلغ بوتين وأعضاء مجلس الأمن بتقدم واضح للعملية الخاصة في أوكرانيا، كما قدم بعض الشروحات حول المساعدات الإنسانية واستعادة البنية التحتية في الأراضي المحررة.
كما ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي الحالي في روسيا، وقضايا مكافحة العقوبات وعملية التفاوض مع أوكرانيا، وتم الإعراب عن الأسف بسبب بطء الجانب الأوكراني في الاستجابة.
23 أكتوبر 2021, 08:00 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير255 مسيرة أوكرانية و189 منظومة دفاع جوي و1564 دبابة منذ بداية العملية العسكرية.
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة دمرت القوات الروسية 255 طائرة دون طيار و189 صاروخاً مضاداً للطائرات، و1564 دبابة وعربة ومدرعة و158 راجمة صواريخ و627 مدفعا ميدانيا وهاونا إضافة الى 1367 قطعة عسكرية".
وأضاف: "اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق إيزيوم وكييف وسومي وخاركوف وتشيرنيهيف".
وتابع: "شن الطيران الروسية ضربات على 86 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: ستة مراكز قيادة، وراجمتا صواريخ وثمانية مدافع ميدانية، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و 49 منطقة لتكديس الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".