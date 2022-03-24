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https://arabic.sputniknews.com/20220324/مادلين-أولبرايت-المرأة-التي-رحبت-بقتل-الأطفال-1060391629.html
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تتولى منصب وزيرة خارجية للولايات المتحدة، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، عن عمر 84 عاما، وعرف عنها بخلاف الطبيعة الدبلوماسية،... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:04+0000
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وهي المرأة التي صرحت بشكل واضح أن موت نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار والعقوبات الأمريكية على العراق هو "ثمن مناسب" لعقاب نظام صدام حسين.
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مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال

13:04 GMT 24.03.2022
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توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تتولى منصب وزيرة خارجية للولايات المتحدة، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، عن عمر 84 عاما، وعرف عنها بخلاف الطبيعة الدبلوماسية، أنها كانت مؤيدة للتدخل العسكري كحل لعدد من الملفات.
وهي المرأة التي صرحت بشكل واضح أن موت نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار والعقوبات الأمريكية على العراق هو "ثمن مناسب" لعقاب نظام صدام حسين.
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال - سبوتنيك عربي
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