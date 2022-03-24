https://arabic.sputniknews.com/20220324/مادلين-أولبرايت-المرأة-التي-رحبت-بقتل-الأطفال-1060391629.html
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تتولى منصب وزيرة خارجية للولايات المتحدة، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، عن عمر 84 عاما، وعرف عنها بخلاف الطبيعة الدبلوماسية،... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:04+0000
2022-03-24T13:04+0000
2022-03-24T13:04+0000
انفوجرافيك
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وهي المرأة التي صرحت بشكل واضح أن موت نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار والعقوبات الأمريكية على العراق هو "ثمن مناسب" لعقاب نظام صدام حسين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مادلين أولبرايت... المرأة التي رحبت بقتل الأطفال
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توفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تتولى منصب وزيرة خارجية للولايات المتحدة، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، عن عمر 84 عاما، وعرف عنها بخلاف الطبيعة الدبلوماسية، أنها كانت مؤيدة للتدخل العسكري كحل لعدد من الملفات.
وهي المرأة التي صرحت بشكل واضح أن موت نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار والعقوبات الأمريكية على العراق هو "ثمن مناسب" لعقاب نظام صدام حسين.