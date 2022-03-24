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مصر تبدأ مشاورات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي جديد
مصر تبدأ مشاورات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي جديد
بدأت الحكومة المصرية مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:36+0000
2022-03-24T09:36+0000
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جاءت تصريحات مدبولي في كلمة ألقاها على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة، حيث أعلن أن بلاده بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما ذكر موقع "مصراوي".وأضاف رئيس الحكومة المصرية أنه تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، مشددا على أن هدف الحكومة الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في النمو، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد".وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، قد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفا أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.وأوضح الصندوق أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية من أجل الإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
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أخبار مصر الآن

مصر تبدأ مشاورات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي جديد

09:36 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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بدأت الحكومة المصرية مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس.
جاءت تصريحات مدبولي في كلمة ألقاها على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة، حيث أعلن أن بلاده بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما ذكر موقع "مصراوي".
وأضاف رئيس الحكومة المصرية أنه تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، مشددا على أن هدف الحكومة الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في النمو، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد".
وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، قد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفا أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وأوضح الصندوق أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية من أجل الإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
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