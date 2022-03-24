https://arabic.sputniknews.com/20220324/مصر-تبدأ-مشاورات-مع-صندوق-النقد-بشأن-برنامج-تمويلي-جديد-1060379684.html
مصر تبدأ مشاورات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي جديد
مصر تبدأ مشاورات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي جديد
بدأت الحكومة المصرية مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:36+0000
2022-03-24T09:36+0000
2022-03-24T09:36+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/70/1045847001_0:148:2997:1834_1920x0_80_0_0_b7f41efce08309a63285f0cdfb9a14a2.jpg
جاءت تصريحات مدبولي في كلمة ألقاها على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة، حيث أعلن أن بلاده بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما ذكر موقع "مصراوي".وأضاف رئيس الحكومة المصرية أنه تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، مشددا على أن هدف الحكومة الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في النمو، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد".وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، قد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفا أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.وأوضح الصندوق أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية من أجل الإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104584/70/1045847001_177:0:2820:1982_1920x0_80_0_0_0f36548d3ec11e45a519421674aea8c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
مصر تبدأ مشاورات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي جديد
تابعنا عبر
بدأت الحكومة المصرية مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس.
جاءت تصريحات مدبولي في كلمة ألقاها على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة، حيث أعلن أن بلاده بدأت مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي جديد، حسبما ذكر موقع "مصراوي
".
وأضاف رئيس الحكومة المصرية أنه تم وضع استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، مشددا على أن هدف الحكومة الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في النمو، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكن مصر من الصمود في مواجهة الأزمات، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي
لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد".
وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، قد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفا أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وأوضح الصندوق أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية من أجل الإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.