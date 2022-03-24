https://arabic.sputniknews.com/20220324/موسكو-وطهران-تبحثان-استخدام-البطاقة-المصرفية-الروسية-مير-في-السوق-الإيرانية-1060387193.html
موسكو وطهران تبحثان استخدام البطاقة المصرفية الروسية "مير" في السوق الإيرانية
موسكو وطهران تبحثان استخدام البطاقة المصرفية الروسية "مير" في السوق الإيرانية
قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن إيران تناقش مع الجانب الروسي إمكانية الاعتراف بنظام الدفع المصرفي الروسي "مير". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:35+0000
2022-03-24T11:35+0000
2022-03-24T11:35+0000
اقتصاد
روسيا
إيران
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وأضاف جلالي للصحفيين "هذه المسألة (الاعتراف الكامل بنظام المدفوعات مير من قبل إيران) مدرجة أيضا على جدول الأعمال الذي نناقشه مع زملائنا الروس".وأشار جلالي إلى إن "روسيا وإيران تعملان على توحيد أنظمة الدفع المالية التي تتجاوز نظام سويفت الدولي لتحويل المدفوعات بين البنوك.وتابع جلالي "نبذل جهودا في هذا الاتجاه (لربط البنوك الإيرانية ببرنامج ("إس بي إف إس" الروسي) من أجل إقامة تعاون جيد في المستقبل".لم يعد من الممكن إضافة بطاقات جديدة لحاملي بطاقة "مير" المصرفية الروسية لتنفيذ عمليات الشراء باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي".وأعلن نظام الدفع المصرفي الروسي "مير" ، مطلع الشهر الجاري، عن إجراء أول تعامل بالبطاقة المصرفية الروسية " مير"، في الإمارات العربية المتحدة.هذا وتُقبل بطاقة "مير" بالإضافة إلى روسيا، في دول أخرى من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان، وكذلك في أوزبكستان وطاجيكستان وتركيا وفيتنام.يذكر أن روسيا سارعت في إنشاء منظومة دفع وطنية عقب مواجهة عدد من المصارف الروسية لمشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على خلفية العقوبات الأمريكية. وفي تموز/يوليو 2014، تم تأسيس شركة "المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع"، ويملك المصرف المركزي الروسي 100 بالمئة من أسهمها. في الوقت الحالي، تم إصدار 26 مليون بطاقة "مير". وتقوم المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع بتعزيز نظام دفعها في الدول الأخرى، ولا سيما في إيران والصين، وفي الدول الآسيوية والأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/بعد-تسييس-سويفت-كيف-يمكن-لروسيا-والصين-استبدال-النظام-المالي-الغربي؟-1059582701.html
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اقتصاد, روسيا, إيران
موسكو وطهران تبحثان استخدام البطاقة المصرفية الروسية "مير" في السوق الإيرانية
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قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن إيران تناقش مع الجانب الروسي إمكانية الاعتراف بنظام الدفع المصرفي الروسي "مير".
وأضاف جلالي للصحفيين "هذه المسألة (الاعتراف الكامل بنظام المدفوعات مير من قبل إيران) مدرجة أيضا على جدول الأعمال الذي نناقشه مع زملائنا الروس".
وأشار جلالي إلى إن "روسيا وإيران تعملان على توحيد أنظمة الدفع المالية التي تتجاوز نظام سويفت الدولي لتحويل المدفوعات بين البنوك.
وتابع جلالي "نبذل جهودا في هذا الاتجاه (لربط البنوك الإيرانية ببرنامج ("إس بي إف إس" الروسي) من أجل إقامة تعاون جيد في المستقبل".
لم يعد من الممكن إضافة بطاقات جديدة لحاملي بطاقة "مير" المصرفية الروسية لتنفيذ عمليات الشراء باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي"
.
وأعلن نظام الدفع المصرفي الروسي "مير" ، مطلع الشهر الجاري، عن إجراء أول تعامل بالبطاقة المصرفية الروسية " مير"، في الإمارات العربية المتحدة
.
هذا وتُقبل بطاقة "مير" بالإضافة إلى روسيا، في دول أخرى من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان، وكذلك في أوزبكستان وطاجيكستان وتركيا وفيتنام.
يذكر أن روسيا سارعت في إنشاء منظومة دفع وطنية عقب مواجهة عدد من المصارف الروسية لمشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على خلفية العقوبات الأمريكية. وفي تموز/يوليو 2014، تم تأسيس شركة "المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع"، ويملك المصرف المركزي الروسي 100 بالمئة من أسهمها. في الوقت الحالي، تم إصدار 26 مليون بطاقة "مير". وتقوم المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع بتعزيز نظام دفعها في الدول الأخرى، ولا سيما في إيران والصين، وفي الدول الآسيوية والأوروبية.