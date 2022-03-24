https://arabic.sputniknews.com/20220324/وكالة-أردوغان-يلتقي-ماكرون-بعيدا-عن-الإعلام-في-مقر-الناتو-1060379942.html
وكالة: أردوغان يلتقي ماكرون بعيدا عن الإعلام في مقر الناتو
وكالة: أردوغان يلتقي ماكرون بعيدا عن الإعلام في مقر الناتو
أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة البلجيكية بروكسل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:38+0000
2022-03-24T09:38+0000
2022-03-24T09:38+0000
العالم
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وقالت الوكالة: "التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل".وأضافت: "عقد الرئيسان اللقاء في مقر حلف شمال الأطلسي على هامش القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، التي انطلقت اليوم".ووفقا لها: "جرى اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: أردوغان يلتقي ماكرون بعيدا عن الإعلام في مقر الناتو
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أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت الوكالة: "التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل".
وأضافت: "عقد الرئيسان اللقاء في مقر حلف شمال الأطلسي على هامش القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، التي انطلقت اليوم".
ووفقا لها: "جرى اللقاء بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام".