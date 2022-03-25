https://arabic.sputniknews.com/20220325/أبو-الغيط-هجمات-الحوثيين-تهديد-جسيم-للأمن-في-المنطقة-ولإمدادات-الطاقة-1060470306.html
أبو الغيط: هجمات الحوثيين تهديد جسيم للأمن في المنطقة ولإمدادات الطاقة
أبو الغيط: هجمات الحوثيين تهديد جسيم للأمن في المنطقة ولإمدادات الطاقة
استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أمس الجمعة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T23:24+0000
2022-03-25T23:24+0000
2022-03-25T23:24+0000
العالم العربي
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واعتبر أبو الغيط أن استمرار أنصار الله في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة "عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق"ن بحسب موقع جامعة الدول العربية.وأشاد أبو الغيط بالقوات السعودية في تعاملها مع الهجمات قائلا إنها "تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات"، داعيا إلى التضامن الدولي مع المملكة، حيث يرى أن هذا الضامن لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يدعمها.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
أبو الغيط: هجمات الحوثيين تهديد جسيم للأمن في المنطقة ولإمدادات الطاقة
استنكر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية أمس الجمعة.
واعتبر أبو الغيط أن استمرار أنصار الله في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة "عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق"ن بحسب موقع جامعة الدول العربية
.
وأدان الأمين العام استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، قائلا إن ذلك "يمثل تطورا خطيرا لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني"، على حد قوله.
وأشاد أبو الغيط بالقوات السعودية في تعاملها مع الهجمات قائلا إنها "تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات"، داعيا إلى التضامن الدولي مع المملكة، حيث يرى أن هذا الضامن لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يدعمها.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية
، أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ والطائرات المُسيرة المفخخة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعلن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة رداً على استمرار الحصار وتدشينا للعام الثامن من الصمود".
وأضاف: "تم استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".