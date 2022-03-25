https://arabic.sputniknews.com/20220325/أردوغان-يعتزم-إجراء-محادثات-مع-بوتين-نهاية-الأسبوع-1060443079.html
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة نتائج قمة "الناتو" في بروكسل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف نهاية الأسبوع. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:50+0000
2022-03-25T09:50+0000
2022-03-25T09:50+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_1430cf5a24f3cfb170d3156a7fcf143f.jpg
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة عائدا من بروكسل: "ربما، سأجري محادثات مرة أخرى مع بوتين في نهاية الأسبوع، أو في بداية الأسبوع التالي. في هذه المفاوضات، يجب أن نناقش ونقيم نتائج قمة الناتو (في بروكسل)".وأكد أردوغان أن تركيا تقدر خطوطًا معينة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، لكنها لا تستطيع إبقاء العلاقات مع روسيا جانبًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288523_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_4ab4a9a6600178faa199da339dbb1332.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة نتائج قمة "الناتو" في بروكسل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف نهاية الأسبوع.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة عائدا من بروكسل: "ربما، سأجري محادثات مرة أخرى مع بوتين في نهاية الأسبوع، أو في بداية الأسبوع التالي. في هذه المفاوضات، يجب أن نناقش ونقيم نتائج قمة الناتو (في بروكسل)".
وأكد أردوغان أن تركيا تقدر خطوطًا معينة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، لكنها لا تستطيع إبقاء العلاقات مع روسيا جانبًا.