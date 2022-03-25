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أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع
أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة نتائج قمة "الناتو" في بروكسل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف نهاية الأسبوع. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:50+0000
2022-03-25T09:50+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة عائدا من بروكسل: "ربما، سأجري محادثات مرة أخرى مع بوتين في نهاية الأسبوع، أو في بداية الأسبوع التالي. في هذه المفاوضات، يجب أن نناقش ونقيم نتائج قمة الناتو (في بروكسل)".وأكد أردوغان أن تركيا تقدر خطوطًا معينة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، لكنها لا تستطيع إبقاء العلاقات مع روسيا جانبًا.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع

09:50 GMT 25.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم مناقشة نتائج قمة "الناتو" في بروكسل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف نهاية الأسبوع.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة عائدا من بروكسل: "ربما، سأجري محادثات مرة أخرى مع بوتين في نهاية الأسبوع، أو في بداية الأسبوع التالي. في هذه المفاوضات، يجب أن نناقش ونقيم نتائج قمة الناتو (في بروكسل)".
وأكد أردوغان أن تركيا تقدر خطوطًا معينة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، لكنها لا تستطيع إبقاء العلاقات مع روسيا جانبًا.
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