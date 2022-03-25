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أستون فيلا يدعم تريزيجيه قبل مباراة مصر والسنغال بهذه الطريقة
أستون فيلا يدعم تريزيجيه قبل مباراة مصر والسنغال بهذه الطريقة
حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي، على دعم لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه المعار لباشاك شهير التركي، قبل مباراة منتخب مصر والسنغال، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T17:07+0000
2022-03-25T17:07+0000
بطولة كأس العالم 2022
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ونشرت صفحة أستون فيلا عبر موقع "تويتر"، صورة تريزيجيه بتعليق: "كل التوفيق للاعبنا محمود حسن تريزيجيه مع منتخب مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022".ويخوض المنتخب المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي باستاد القاهرة مبارة هامة مع السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما من المقرر إقامة مباراة الإياب في داكار الثلاثاء المقبل.
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بطولة كأس العالم 2022

أستون فيلا يدعم تريزيجيه قبل مباراة مصر والسنغال بهذه الطريقة

17:07 GMT 25.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHاللاعب المصري محمد حسن تريزيجيه
اللاعب المصري محمد حسن تريزيجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
حرص نادي أستون فيلا الإنجليزي، على دعم لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه المعار لباشاك شهير التركي، قبل مباراة منتخب مصر والسنغال، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
ونشرت صفحة أستون فيلا عبر موقع "تويتر"، صورة تريزيجيه بتعليق: "كل التوفيق للاعبنا محمود حسن تريزيجيه مع منتخب مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022".
ويخوض المنتخب المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي باستاد القاهرة مبارة هامة مع السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما من المقرر إقامة مباراة الإياب في داكار الثلاثاء المقبل.
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