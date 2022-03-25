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https://arabic.sputniknews.com/20220325/أهداف-مباراة-البرازيل-وتشيلي-في-تصفيات-كأس-العالم-4-0-فيديو-1060442308.html
أهداف مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم (4-0)... فيديو
أهداف مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم (4-0)... فيديو
فاز منتخب البرازيل، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على نظيره التشيلي، بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات الجولة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:39+0000
2022-03-25T09:39+0000
بطولة كأس العالم 2022
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سجل نيمار دا سيلفا في الدقيقة 43 من عمر اللقاء الهدف الأول للبرازيل من ضربة جزاء، فيما سجل فينسيوس جونيور في الدقيقة 4 الهدف الثاني.وفي الدقيقة 72 سجل فيليب كوتينيو من ضربة جزاء، واختتم ريتشارليسون الأهداف في الدقيقة 91.ويواصل منتخب السامبا صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 وعدم تلقي أية هزيمة، وتسجيل 36 هدفا وتلقي 5 فقط.ويأتي منتخب تشيلي في المركز السادس بجدول ترتيب التصفيات، برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 19 هدفا وتلقي 24.
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بطولة كأس العالم 2022

أهداف مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم (4-0)... فيديو

09:39 GMT 25.03.2022
© REUTERS / NACHO DOCEمنتخب البرازيل
منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / NACHO DOCE
فاز منتخب البرازيل، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على نظيره التشيلي، بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة مونديال قطر 2022.
سجل نيمار دا سيلفا في الدقيقة 43 من عمر اللقاء الهدف الأول للبرازيل من ضربة جزاء، فيما سجل فينسيوس جونيور في الدقيقة 4 الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 72 سجل فيليب كوتينيو من ضربة جزاء، واختتم ريتشارليسون الأهداف في الدقيقة 91.
ويواصل منتخب السامبا صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 وعدم تلقي أية هزيمة، وتسجيل 36 هدفا وتلقي 5 فقط.
ويأتي منتخب تشيلي في المركز السادس بجدول ترتيب التصفيات، برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 19 هدفا وتلقي 24.
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