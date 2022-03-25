https://arabic.sputniknews.com/20220325/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-أحد-سكان-خاباروفسك-لمحاولته-بيع-بيانات-سرية-لأوكرانيا--1060434876.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أحد سكان خاباروفسك لمحاولته بيع بيانات سرية لأوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أحد سكان خاباروفسك لمحاولته بيع بيانات سرية لأوكرانيا
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال أحد سكان خاباروفسك بتهمة الخيانة العظمى، إذ "حاول بيع بيانات سرية إلى كييف للتخريب"، على خلفية... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T07:11+0000
2022-03-25T07:11+0000
2022-03-25T07:11+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل مواطنًا روسيًا يعيش في مدينة خاباروفسك لمحاولته الشروع في نقل معلومات متاحة بشكل محدود إلى ممثلي الخدمات الخاصة الأوكرانية".ووفقًا للبيانات، فإن المدعى عليه، "الذي تمكن من الوصول إلى معلومات سرية"، قد عرض بشكل مجهول على جهاز المخابرات الأوكراني عبر الإنترنت ليشتري منه "معلومات يمكن استخدامها للإضرار بأمن روسيا، بما في ذلك ارتكاب أعمال تخريبية".حدث كل هذا خلال عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، بدأت في 24 فبراير/شباط.وأضاف مكتب الأمن الفيدرالي أنه "نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب، فشل المعتقل في تحقيق خطته. وفتحت قضية جنائية ضد الشخص المتورط بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي"الخيانة ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أحد سكان خاباروفسك لمحاولته بيع بيانات سرية لأوكرانيا
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال أحد سكان خاباروفسك بتهمة الخيانة العظمى، إذ "حاول بيع بيانات سرية إلى كييف للتخريب"، على خلفية عملية خاصة في أوكرانيا.
وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل مواطنًا روسيًا يعيش في مدينة خاباروفسك لمحاولته الشروع في نقل معلومات متاحة بشكل محدود إلى ممثلي الخدمات الخاصة الأوكرانية".
ووفقًا للبيانات، فإن المدعى عليه، "الذي تمكن من الوصول إلى معلومات سرية"، قد عرض بشكل مجهول على جهاز المخابرات الأوكراني عبر الإنترنت ليشتري منه "معلومات يمكن استخدامها للإضرار بأمن روسيا، بما في ذلك ارتكاب أعمال تخريبية".
حدث كل هذا خلال عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، بدأت في 24 فبراير/شباط.
وأضاف مكتب الأمن الفيدرالي أنه "نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب، فشل المعتقل في تحقيق خطته. وفتحت قضية جنائية ضد الشخص المتورط بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي"الخيانة ".