عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الجيش-السودان-الوضع-في-الفشقة-مطمئن-وتحت-السيطرة-1060459420.html
الجيش السودان: الوضع في الفشقة مطمئن وتحت السيطرة
الجيش السودان: الوضع في الفشقة مطمئن وتحت السيطرة
قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن الوضع في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا "مطمئن" و"تحت سيطرته". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:18+0000
2022-03-25T15:18+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البرية عصام محمد كرار خلال افتتاحه عدداً من المنشآت بقيادة الفرقة الحادية عشرة مشاة بسكلا، وفق صحيفة "الانتباهة" المحلية. وقال كرار إن الوضغ في الفشقة على الحدود الشرقية "مطمئن وتحت سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل". وأوضح أن الأراضي التي زرعها المواطنون السودانيون في الفشقة في مرحلة الحصاد ما سيعود "بالخبر على أهل السودان واقتصاده من المنطقة الشرقية". وشدد كرار على أن "القوات المسلحة قابضة على الأمر بقوة وقادرة على حماية تراب الوطن".ولفت إلى أن زيارته للفشقة تأتي "في إطار تفقد قيادات القوات البرية في كل البقاع حماية وتأميناً لحدود السودان والوقوف على كل صغيرة وكبيرة". وأعلن الجيش السوداني في أواخر 2020 فرض سيطرته على أراضي الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني فدان، بعد سنوات من سيطرة ما سماها "العصابات الإثيوبية" عليها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

الجيش السودان: الوضع في الفشقة مطمئن وتحت السيطرة

15:18 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن الوضع في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا "مطمئن" و"تحت سيطرته".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البرية عصام محمد كرار خلال افتتاحه عدداً من المنشآت بقيادة الفرقة الحادية عشرة مشاة بسكلا، وفق صحيفة "الانتباهة" المحلية.
وقال كرار إن الوضغ في الفشقة على الحدود الشرقية "مطمئن وتحت سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل". وأوضح أن الأراضي التي زرعها المواطنون السودانيون في الفشقة في مرحلة الحصاد ما سيعود "بالخبر على أهل السودان واقتصاده من المنطقة الشرقية".
وشدد كرار على أن "القوات المسلحة قابضة على الأمر بقوة وقادرة على حماية تراب الوطن".
ولفت إلى أن زيارته للفشقة تأتي "في إطار تفقد قيادات القوات البرية في كل البقاع حماية وتأميناً لحدود السودان والوقوف على كل صغيرة وكبيرة".
وأعلن الجيش السوداني في أواخر 2020 فرض سيطرته على أراضي الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني فدان، بعد سنوات من سيطرة ما سماها "العصابات الإثيوبية" عليها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала