https://arabic.sputniknews.com/20220325/الجيش-السودان-الوضع-في-الفشقة-مطمئن-وتحت-السيطرة-1060459420.html
الجيش السودان: الوضع في الفشقة مطمئن وتحت السيطرة
الجيش السودان: الوضع في الفشقة مطمئن وتحت السيطرة
قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن الوضع في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا "مطمئن" و"تحت سيطرته". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:18+0000
2022-03-25T15:18+0000
2022-03-25T15:18+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البرية عصام محمد كرار خلال افتتاحه عدداً من المنشآت بقيادة الفرقة الحادية عشرة مشاة بسكلا، وفق صحيفة "الانتباهة" المحلية. وقال كرار إن الوضغ في الفشقة على الحدود الشرقية "مطمئن وتحت سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل". وأوضح أن الأراضي التي زرعها المواطنون السودانيون في الفشقة في مرحلة الحصاد ما سيعود "بالخبر على أهل السودان واقتصاده من المنطقة الشرقية". وشدد كرار على أن "القوات المسلحة قابضة على الأمر بقوة وقادرة على حماية تراب الوطن".ولفت إلى أن زيارته للفشقة تأتي "في إطار تفقد قيادات القوات البرية في كل البقاع حماية وتأميناً لحدود السودان والوقوف على كل صغيرة وكبيرة". وأعلن الجيش السوداني في أواخر 2020 فرض سيطرته على أراضي الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني فدان، بعد سنوات من سيطرة ما سماها "العصابات الإثيوبية" عليها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
الجيش السودان: الوضع في الفشقة مطمئن وتحت السيطرة
قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إن الوضع في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا "مطمئن" و"تحت سيطرته".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القوات البرية عصام محمد كرار خلال افتتاحه عدداً من المنشآت بقيادة الفرقة الحادية عشرة مشاة بسكلا، وفق صحيفة "الانتباهة
" المحلية.
وقال كرار إن الوضغ في الفشقة على الحدود الشرقية "مطمئن وتحت سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل". وأوضح أن الأراضي التي زرعها المواطنون السودانيون في الفشقة في مرحلة الحصاد ما سيعود "بالخبر على أهل السودان واقتصاده من المنطقة الشرقية".
وشدد كرار على أن "القوات المسلحة قابضة على الأمر بقوة وقادرة على حماية تراب الوطن".
ولفت إلى أن زيارته للفشقة تأتي "في إطار تفقد قيادات القوات البرية في كل البقاع حماية وتأميناً لحدود السودان والوقوف على كل صغيرة وكبيرة".
وأعلن الجيش السوداني في أواخر 2020 فرض سيطرته على أراضي الفشقة التي تبلغ مساحتها حوالي مليوني فدان، بعد سنوات من سيطرة ما سماها "العصابات الإثيوبية" عليها.