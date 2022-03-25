https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاع-الروسية-أكثر-من-23-ألف-أجنبي-أعلنوا-عن-رغبتهم-بالقتال-لجانب-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1060456276.html
الدفاع الروسية: أكثر من 23 ألف أجنبي أعلنوا عن رغبتهم بالقتال لجانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الدفاع الروسية: أكثر من 23 ألف أجنبي أعلنوا عن رغبتهم بالقتال لجانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، عن رغبة أكثر من 23 ألف أجنبي للقتال إلى جانب قوات جمهوريتي... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:59+0000
2022-03-25T13:59+0000
2022-03-25T13:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059654761_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2041506b404d47f298741465275df145.jpg
وقال رودوسكوي: "نتلقى عددا كبيرا من الطلبات من المواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من النازية".هذا وصرح رودسكوي، أن القوات المسلحة الروسية تحاصر مدن كييف وخاركوف وتشرنيهيف وسومي ونيكولاييف وتسيطر على خيرسون ومعظم مناطق زابوروجيه "يتم تنفيذ العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية في اتجاهات مختلفة. نتيجة لذلك، حاصرت القوات الروسية كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف. ووضعت تحت السيطرة الكاملة مدينة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059654761_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a85918d9ddcfde9743e55504d799a6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: أكثر من 23 ألف أجنبي أعلنوا عن رغبتهم بالقتال لجانب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، عن رغبة أكثر من 23 ألف أجنبي للقتال إلى جانب قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال رودوسكوي: "نتلقى عددا كبيرا من الطلبات من المواطنين الروس الذين يريدون المشاركة في عملية عسكرية خاصة لتحرير أوكرانيا من النازية".
وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب أكثر من 23 ألف مواطن أجنبي من 37 دولة عن استعدادهم للقتال إلى جانب الجمهوريتين. وقد عرضنا ذلك على قيادة لوغانسك ودونيتسك، لكنهم قالوا إنهم سيدافعون عن أرضهم بأنفسهم ". وأضاف "لديهم ما يكفي من القوى والوسائل".
هذا وصرح رودسكوي، أن القوات المسلحة الروسية تحاصر مدن
كييف وخاركوف وتشرنيهيف وسومي ونيكولاييف وتسيطر على خيرسون ومعظم مناطق زابوروجيه "يتم تنفيذ العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية في اتجاهات مختلفة. نتيجة لذلك، حاصرت القوات الروسية كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف. ووضعت تحت السيطرة الكاملة مدينة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه".