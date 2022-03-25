https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاع-الروسية-الطائرات-والمروحيات-الروسية-تدمر-51-منشأة-عسكرية-لأوكرانيا-خلال-الليل-1060437680.html
الدفاع الروسية: الطائرات والمروحيات الروسية تدمر 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل
الدفاع الروسية: الطائرات والمروحيات الروسية تدمر 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، أن طائرات ومروحيات روسية دمرت 51 منشأة عسكرية في أوكرانيا الليلة... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:07+0000
2022-03-25T08:07+0000
2022-03-25T08:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال في إيجاز صحفي: "خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا".وأوضح أن من بين الأشياء التي تم تدميرها "موقعان للقيادة، وثلاث منشآت لراجمات صواريخ، ونظامان من طراز "بوك-إم1" للدفاع الجوي، ورادار واحد للإضاءة والتوجيه من طراز "إس-300" في منطقة دنيبروبتروفسك، وثلاث مدفعيات من طراز "دي-30" ومخازن أسلحة وذخائر صاروخية ومدفعية و26 منطقة تركيز للعتاد العسكري".وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في الجو فوق مناطق بورومليا وبورشيفا وأوليشنيا وأوسوك.وأضاف كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر إحدى أكبر قواعد الوقود الأوكرانية الموجودة في مقاطعة كييف.وقال "في مساء 24 مارس/ آذار، هاجمت صواريخ كروز البحرية عالية الدقة من طراز كاليبر قاعدة وقود في منطقة كالينوفكا بالقرب من كييف وتم تدميرها".وأشار كوناشينكوف إلى أن تشكيلات القوات المسلحة الروسية تقوم بتطوير الهجوم على وحدات الفرقة 25 المحمولة جوا التابعة للقوات الأوكرانية، وأن القوات الروسية تقدمت 4 كيلومترات أخرى وحررت 5 مناطق سكنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الطائرات والمروحيات الروسية تدمر 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، أن طائرات ومروحيات روسية دمرت 51 منشأة عسكرية في أوكرانيا الليلة الماضية.
وقال في إيجاز صحفي: "خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا".
وأوضح أن من بين الأشياء التي تم تدميرها "موقعان للقيادة، وثلاث منشآت لراجمات صواريخ، ونظامان من طراز "بوك-إم1" للدفاع الجوي، ورادار واحد للإضاءة والتوجيه من طراز "إس-300" في منطقة دنيبروبتروفسك، وثلاث مدفعيات من طراز "دي-30" ومخازن أسلحة وذخائر صاروخية ومدفعية و26 منطقة تركيز للعتاد العسكري".
وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية في الجو فوق مناطق بورومليا وبورشيفا وأوليشنيا وأوسوك.
وبحسبه، فقد تم تدمير ما يلي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 261 طائرة مسيرة، و204 أنظمة صواريخ، و1587 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و163 راجمة صواريخ، و636 مدفعية ميدانية وهاونا. بالإضافة إلى 1397 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
وأضاف كوناشينكوف، أن الجيش الروسي دمر إحدى أكبر قواعد الوقود الأوكرانية الموجودة في مقاطعة كييف.
وقال "في مساء 24 مارس/ آذار، هاجمت صواريخ كروز البحرية عالية الدقة من طراز كاليبر قاعدة وقود في منطقة كالينوفكا بالقرب من كييف وتم تدميرها".
وأشار كوناشينكوف إلى أن تشكيلات القوات المسلحة الروسية تقوم بتطوير الهجوم على وحدات الفرقة 25 المحمولة جوا التابعة للقوات الأوكرانية، وأن القوات الروسية تقدمت 4 كيلومترات أخرى وحررت 5 مناطق سكنية.