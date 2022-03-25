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https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاع-الروسية-تعرض-عمل-منظومة-بانتسير-في-أوكرانيا-1060444303.html
الدفاع الروسية تعرض عمل منظومة "بانتسير" في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعرض عمل منظومة "بانتسير" في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تشغيل نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس" في منطقة خيرسون بأوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:15+0000
2022-03-25T10:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
بانتسير-إس1
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وقال نائب قائد طاقم المنظومة: "نقوم باستطلاع الوضع الجوي، وإذا هاجمنا العدو، نعترض الأهداف بنسبة مائة في المائة. هذه الآلة قادرة على إصابة أهداف مثل الطائرات المسيرة، وصاروخ توتشكا-يو التكتيكي، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في ميليتوبول".وصرح بأنه قد تخرج مؤخرًا من مؤسسة تعليمية عسكرية عليا، وأضاف أنه إذا كان ما زال يطبق التقليد السوفيتي المتمثل في رسم نجمة تكريمًا لكل هدف يسقط حتى الآن، فسيكون هناك عشرة منها على منظومته.وأشار رئيس الطاقم إلى أنه خلال غارة راجمة غراد الأخيرة، صدت أطقم مجمعات "بانتسير-إس" 23 صاروخًا من أصل 24، وذلك فقط لأن صاروخًا واحدًا ببساطة "حلق في الاتجاه الخطأ".ولفتت وزارة الدفاع الانتباه إلى أن الطيران والمشاة التابعين للقوات المسلحة الروسية مغطاة باستمرار بأنظمة الدفاع الجوي. وقالت الوزارة إن الجيش الأوكراني يستخدم بنشاط طائرات مسيرة هجومية، وكذلك صواريخ "غراد" و"توشكا- أو" التكتيكية منذ بداية العملية الخاصة الروسية.
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, بانتسير-إس1

الدفاع الروسية تعرض عمل منظومة "بانتسير" في أوكرانيا

10:15 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الذهاب إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تشغيل نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس" في منطقة خيرسون بأوكرانيا.
وقال نائب قائد طاقم المنظومة: "نقوم باستطلاع الوضع الجوي، وإذا هاجمنا العدو، نعترض الأهداف بنسبة مائة في المائة. هذه الآلة قادرة على إصابة أهداف مثل الطائرات المسيرة، وصاروخ توتشكا-يو التكتيكي، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في ميليتوبول".
وصرح بأنه قد تخرج مؤخرًا من مؤسسة تعليمية عسكرية عليا، وأضاف أنه إذا كان ما زال يطبق التقليد السوفيتي المتمثل في رسم نجمة تكريمًا لكل هدف يسقط حتى الآن، فسيكون هناك عشرة منها على منظومته.
وأشار رئيس الطاقم إلى أنه خلال غارة راجمة غراد الأخيرة، صدت أطقم مجمعات "بانتسير-إس" 23 صاروخًا من أصل 24، وذلك فقط لأن صاروخًا واحدًا ببساطة "حلق في الاتجاه الخطأ".
ولفتت وزارة الدفاع الانتباه إلى أن الطيران والمشاة التابعين للقوات المسلحة الروسية مغطاة باستمرار بأنظمة الدفاع الجوي. وقالت الوزارة إن الجيش الأوكراني يستخدم بنشاط طائرات مسيرة هجومية، وكذلك صواريخ "غراد" و"توشكا- أو" التكتيكية منذ بداية العملية الخاصة الروسية.
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