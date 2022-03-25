https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاع-الروسية-لم-توافق-كييف-على-وجود-أي-من-الممرات-التي-قدمتها-روسيا-منذ-4-مارس-1060462304.html

الدفاع الروسية: لم توافق كييف على وجود أي من الممرات التي قدمتها روسيا منذ 4 مارس

الدفاع الروسية: لم توافق كييف على وجود أي من الممرات التي قدمتها روسيا منذ 4 مارس

قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه ومنذ 4 مارس ، لم توافق السلطات الأوكرانية على أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين قدمتها روسيا... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T16:50+0000

2022-03-25T16:50+0000

2022-03-25T16:50+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

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وأضاف في إفادة صحفية: "بدءًا من 4 مارس، ولأغراض إنسانية حصريًا، قدمت روسيا ممرات إنسانية يومية في كييف، تشيرنيهيف ، سومي ، خاركوف وماريوبول. من بينها ممر إنساني واحد إلى روسيا وآخر عبر الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. ولم يوافق الجانب الأوكراني قط على وجود ممر إنساني واحد باتجاه روسيا طوال الفترة بأكملها".وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي ينسق يوميا كل الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف.وقال: على جميع الطرق، تلتزم القوات المسلحة الروسية بصرامة بـ" أنظمة الصمت "، على الرغم من أن هذا يبطئ وتيرة العملية العسكرية الخاصة. ولكن هذا يتم فقط لمصلحة إنقاذ المدنيين.وتابع: "يواصل الجانب الأوكراني قصفًا منهجيًا للقوافل الإنسانية ومحاولات نقل المسؤولية عن أعمالهم اللاإنسانية إلى وحدات من القوات الروسية. تم هذا الأسبوع فقط تسجيل 17 قصفًا للمدنيين على طول الممرات الإنسانية، بما في ذلك قصف قافلة من اللاجئين من ماريوبول".

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