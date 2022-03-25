https://arabic.sputniknews.com/20220325/الدفاع-الروسية-لم-توافق-كييف-على-وجود-أي-من-الممرات-التي-قدمتها-روسيا-منذ-4-مارس-1060462304.html
الدفاع الروسية: لم توافق كييف على وجود أي من الممرات التي قدمتها روسيا منذ 4 مارس
الدفاع الروسية: لم توافق كييف على وجود أي من الممرات التي قدمتها روسيا منذ 4 مارس
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه ومنذ 4 مارس ، لم توافق السلطات الأوكرانية على أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين قدمتها روسيا... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T16:50+0000
2022-03-25T16:50+0000
2022-03-25T16:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأضاف في إفادة صحفية: "بدءًا من 4 مارس، ولأغراض إنسانية حصريًا، قدمت روسيا ممرات إنسانية يومية في كييف، تشيرنيهيف ، سومي ، خاركوف وماريوبول. من بينها ممر إنساني واحد إلى روسيا وآخر عبر الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. ولم يوافق الجانب الأوكراني قط على وجود ممر إنساني واحد باتجاه روسيا طوال الفترة بأكملها".وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي ينسق يوميا كل الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف.وقال: على جميع الطرق، تلتزم القوات المسلحة الروسية بصرامة بـ" أنظمة الصمت "، على الرغم من أن هذا يبطئ وتيرة العملية العسكرية الخاصة. ولكن هذا يتم فقط لمصلحة إنقاذ المدنيين.وتابع: "يواصل الجانب الأوكراني قصفًا منهجيًا للقوافل الإنسانية ومحاولات نقل المسؤولية عن أعمالهم اللاإنسانية إلى وحدات من القوات الروسية. تم هذا الأسبوع فقط تسجيل 17 قصفًا للمدنيين على طول الممرات الإنسانية، بما في ذلك قصف قافلة من اللاجئين من ماريوبول".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: لم توافق كييف على وجود أي من الممرات التي قدمتها روسيا منذ 4 مارس
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه ومنذ 4 مارس ، لم توافق السلطات الأوكرانية على أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين قدمتها روسيا في كييف، تشيرنييف، سومي، خاركيف وماريوبول.
وأضاف في إفادة صحفية: "بدءًا من 4 مارس، ولأغراض إنسانية حصريًا، قدمت روسيا ممرات إنسانية يومية في كييف، تشيرنيهيف ، سومي ، خاركوف وماريوبول. من بينها ممر إنساني واحد إلى روسيا وآخر عبر الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. ولم يوافق الجانب الأوكراني قط على وجود ممر إنساني واحد باتجاه روسيا طوال الفترة بأكملها".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي ينسق يوميا كل الممرات الإنسانية الإضافية التي اقترحتها كييف.
وقال: على جميع الطرق، تلتزم القوات المسلحة الروسية بصرامة بـ" أنظمة الصمت "، على الرغم من أن هذا يبطئ وتيرة العملية العسكرية الخاصة. ولكن هذا يتم فقط لمصلحة إنقاذ المدنيين.
وتابع: "يواصل الجانب الأوكراني قصفًا منهجيًا للقوافل الإنسانية ومحاولات نقل المسؤولية عن أعمالهم اللاإنسانية إلى وحدات من القوات الروسية. تم هذا الأسبوع فقط تسجيل 17 قصفًا للمدنيين على طول الممرات الإنسانية، بما في ذلك قصف قافلة من اللاجئين من ماريوبول".