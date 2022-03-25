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اليمن يسجل أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا في أسبوع
اليمن يسجل أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا في أسبوع
سجل اليمن أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا، في أسبوع منذ بداية الوفاء. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:51+0000
2022-03-25T13:51+0000
أخبار اليمن الأن
فيروس كورونا
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وحسب بيان نشرته رويترز، قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن اليوم الجمعة، إنها سجلت أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنصرم.وأوضح البيان أن ما تم تسجيله من حالات هو 6 إصابات مؤكدة فقط، مع تسجيل حالتي وفاة، خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس آذار، مقابل 14 إصابة خلال الأسبوع السابق.وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها بجنوب البلاد وشرقها منذ بدء الجائحة 11803، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2142 حالة.
https://arabic.sputniknews.com/20210817/وزير-الصحة-اليمني-يعلن-الدخول-في-موجة-ثالثة-من-تفشي-كورونا-1049862734.html
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أخبار اليمن الأن, فيروس كورونا

اليمن يسجل أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا في أسبوع

13:51 GMT 25.03.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahصنعاء، اليمن، كورونا، مايو/ أيار 2020
صنعاء، اليمن، كورونا، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
سجل اليمن أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا، في أسبوع منذ بداية الوفاء.
وحسب بيان نشرته رويترز، قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن اليوم الجمعة، إنها سجلت أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنصرم.
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وأوضح البيان أن ما تم تسجيله من حالات هو 6 إصابات مؤكدة فقط، مع تسجيل حالتي وفاة، خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس آذار، مقابل 14 إصابة خلال الأسبوع السابق.

وأشار البيان إلى أن محافظتي عدن في الجنوب وحضرموت بالشرق لم تسجل بهما أية حالات، لأول مرة منذ تفشي الجائحة في البلاد قبل عامين.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها بجنوب البلاد وشرقها منذ بدء الجائحة 11803، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2142 حالة.
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