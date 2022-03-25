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بنك روسيا المركزي يكشف مكان وجود كامل احتياطات الذهب
بنك روسيا المركزي يكشف مكان وجود كامل احتياطات الذهب
كشف بنك روسيا المركزي مكان وجود كامل احتياطيات الذهب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:00+0000
2022-03-25T08:26+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".وبحسب البنك المركزي، فقد زادت احتياطيات الذهب النقدي في الاحتياطيات الدولية الروسية بنسبة 0.14% في عام 2021، واعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، بلغت 74.0 مليون أوقية، أي 2301.657 طنًا.ووفقا للبنك، فإن روسيا تفرض قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار.. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.
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روسيا, اقتصاد

بنك روسيا المركزي يكشف مكان وجود كامل احتياطات الذهب

08:00 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 25.03.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
كشف بنك روسيا المركزي مكان وجود كامل احتياطيات الذهب.
وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".

وبحسب البنك المركزي، فقد زادت احتياطيات الذهب النقدي في الاحتياطيات الدولية الروسية بنسبة 0.14% في عام 2021، واعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، بلغت 74.0 مليون أوقية، أي 2301.657 طنًا.
ووفقا للبنك، فإن روسيا تفرض قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار.. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.
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