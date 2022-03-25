https://arabic.sputniknews.com/20220325/بنك-روسيا-المركزي-يكشف-مكان-وجود-كامل-احتياطات-الذهب-1060436978.html
بنك روسيا المركزي يكشف مكان وجود كامل احتياطات الذهب
بنك روسيا المركزي يكشف مكان وجود كامل احتياطات الذهب
كشف بنك روسيا المركزي مكان وجود كامل احتياطيات الذهب. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T08:00+0000
2022-03-25T08:00+0000
2022-03-25T08:26+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".وبحسب البنك المركزي، فقد زادت احتياطيات الذهب النقدي في الاحتياطيات الدولية الروسية بنسبة 0.14% في عام 2021، واعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، بلغت 74.0 مليون أوقية، أي 2301.657 طنًا.ووفقا للبنك، فإن روسيا تفرض قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار.. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, اقتصاد
بنك روسيا المركزي يكشف مكان وجود كامل احتياطات الذهب
08:00 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 25.03.2022)
كشف بنك روسيا المركزي مكان وجود كامل احتياطيات الذهب.
وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: "جميع احتياطياتنا من الذهب محفوظة لدى البنك المركزي على أراضي البلاد".
وبحسب البنك المركزي، فقد زادت احتياطيات الذهب النقدي في الاحتياطيات الدولية الروسية بنسبة 0.14% في عام 2021، واعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2022، بلغت 74.0 مليون أوقية، أي 2301.657 طنًا.
ووفقا للبنك، فإن روسيا تفرض قيودًا على حركة الأموال إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل، والمقدر بحوالي 300 مليار دولار.. ردًا على تجميد جزء من احتياطياتها.