https://arabic.sputniknews.com/20220325/بيسكوف-يعلق-على-تصريح-زيلينسكي-حول-قنابل-الفوسفور-1060444644.html
بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول قنابل الفوسفور
بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول قنابل الفوسفور
علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور، بقوله إن روسيا لم تنتهك أبدًا الاتفاقيات... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:22+0000
2022-03-25T10:22+0000
2022-03-25T10:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا لم تنتهك الاتفاقيات الدولية قط، وما زلنا نوصي بالاتصال بوزارة الدفاع للحصول على التفاصيل".كما أكد بيسكوف أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول قنابل الفوسفور
علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور، بقوله إن روسيا لم تنتهك أبدًا الاتفاقيات الدولية.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا لم تنتهك الاتفاقيات الدولية قط، وما زلنا نوصي بالاتصال بوزارة الدفاع للحصول على التفاصيل".
كما أكد بيسكوف أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.