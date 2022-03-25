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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/بيسكوف-يعلق-على-تصريح-زيلينسكي-حول-قنابل-الفوسفور-1060444644.html
بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول قنابل الفوسفور
بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول قنابل الفوسفور
علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور، بقوله إن روسيا لم تنتهك أبدًا الاتفاقيات... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T10:22+0000
2022-03-25T10:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا لم تنتهك الاتفاقيات الدولية قط، وما زلنا نوصي بالاتصال بوزارة الدفاع للحصول على التفاصيل".كما أكد بيسكوف أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول قنابل الفوسفور

10:22 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
/
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علق دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على تصريح فلاديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور، بقوله إن روسيا لم تنتهك أبدًا الاتفاقيات الدولية.
وصرح بيسكوف للصحفيين بأن "روسيا لم تنتهك الاتفاقيات الدولية قط، وما زلنا نوصي بالاتصال بوزارة الدفاع للحصول على التفاصيل".
كما أكد بيسكوف أن حديث الولايات المتحدة عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا حيلة لصرف الانتباه عن المسائل المحرجة لواشنطن.
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Жители города на разрушенной улице в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
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