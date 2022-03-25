https://arabic.sputniknews.com/20220325/رئيس-كوريا-الجنوبية-المنتخب-يحذر-الشمالية-بشدة-بعد-تجربة-صاروخ-عابر-للقارات-1060442450.html
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يحذر الشمالية بشدة بعد تجربة صاروخ عابر للقارات
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يحذر الشمالية بشدة بعد تجربة صاروخ عابر للقارات
حذر الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، جارة بلاده الشمالية من أنها لن تكسب شيئًا من الاستفزازات، وذلك بعد يوم من إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T09:40+0000
2022-03-25T09:40+0000
2022-03-25T09:40+0000
العالم
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وكتب يون، اليوم الجمعة، على صفحته في موقع "فيسبوك": "أحذر كوريا الشمالية بشدة من أنه لا يمكن جني أي شيء من الاستفزازات. إن جمهورية كوريا ستحمي الحرية والسلام من خلال بناء موقف أمني أقوى"، بحسب وكالة يونهاب.وقال خبراء إن تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع، تؤكد التقدم في مساعيها لتحقيق وسائل نووية موثوقة لاستهداف الولايات المتحدة.طار الصاروخ 1.090 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 6.249 كيلومترا لمدة 67 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الشمالية المركزية.وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أُطلق بزاوية مرتفعة وطار نحو 1.080 كيلومترا على ارتفاع بلغ 6.200 كيلومتر.وأضاف أن السلاح الجديد يظهر قوة وحداثة القدرات الاستراتيجية لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بلاده تستعد لمواجهة مطولة مع الإمبريالية الأمريكية.وحذر الزعيم كيم جونغ أون من أن "كل من يحاول انتهاك أمن كوريا الشمالية سوف يدفع ثمنا باهظا"، مضيفا: "ظهور السلاح الجديد لكوريا الديمقراطية سيجعل العالم كله يدرك بوضوح قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/زعيم-كوريا-الشمالية-نستعد-لمواجهة-طويلة-مع-الولايات-المتحدة-1060429560.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يحذر الشمالية بشدة بعد تجربة صاروخ عابر للقارات
حذر الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سيوك-يول، جارة بلاده الشمالية من أنها لن تكسب شيئًا من الاستفزازات، وذلك بعد يوم من إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وكتب يون، اليوم الجمعة، على صفحته في موقع "فيسبوك": "أحذر كوريا الشمالية بشدة من أنه لا يمكن جني أي شيء من الاستفزازات. إن جمهورية كوريا ستحمي الحرية والسلام من خلال بناء موقف أمني أقوى"، بحسب وكالة يونهاب
.
وقال خبراء إن تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع، تؤكد التقدم في مساعيها
لتحقيق وسائل نووية موثوقة لاستهداف الولايات المتحدة.
طار الصاروخ 1.090 كيلومترا على ارتفاع أقصى بلغ 6.249 كيلومترا لمدة 67 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الشمالية المركزية.
وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ أُطلق بزاوية مرتفعة وطار نحو 1.080 كيلومترا على ارتفاع بلغ 6.200 كيلومتر.
وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الخميس، إن بلاده تستعد لمواجهة طويلة مع الإمبريالية الأمريكية، مؤكدا ثبات موقف بلاده العازم على تعزيز قدرات الردع النووي.
وأضاف أن السلاح الجديد يظهر قوة وحداثة القدرات الاستراتيجية لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بلاده تستعد لمواجهة مطولة مع الإمبريالية الأمريكية.
وحذر الزعيم كيم جونغ أون من أن "كل من يحاول انتهاك أمن كوريا الشمالية سوف يدفع ثمنا باهظا"، مضيفا: "ظهور السلاح الجديد لكوريا الديمقراطية سيجعل العالم كله يدرك بوضوح قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى".