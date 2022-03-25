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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/شبان-سوريون-يجولون-بسياراتهم-شوارع-دمشق-دعما-لروسيا-1060459648.html
شبان سوريون يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
شبان سوريون يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
خرج مجموعة من الشبان السوريين في مسيرة عفوية بالسيارات، دعما للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:34+0000
2022-03-25T15:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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تقارير سبوتنيك
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وجالت المسيرة أحياء المناطق الجنوبية في العاصمة دمشق، ورفع المشاركون فيها أعلام روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية.وقال لورانس عيسى الذي شارك في المسيرة، لـ "سبوتنيك" أنه يقف مع روسيا لأنها تقف مع الحق، معبرا عن اعتقاده بأنها تعيد تصحيح الخلل المنهجي الذي يسود العلاقات الدولية حاليا.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك

شبان سوريون يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا

15:34 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damourشبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
شبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
خرج مجموعة من الشبان السوريين في مسيرة عفوية بالسيارات، دعما للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجالت المسيرة أحياء المناطق الجنوبية في العاصمة دمشق، ورفع المشاركون فيها أعلام روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية.
© Sputnik . Mohammad Damourشبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
شبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
شبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
© Sputnik . Mohammad Damour
وقال لورانس عيسى الذي شارك في المسيرة، لـ "سبوتنيك" أنه يقف مع روسيا لأنها تقف مع الحق، معبرا عن اعتقاده بأنها تعيد تصحيح الخلل المنهجي الذي يسود العلاقات الدولية حاليا.
© Sputnik . Mohammad Damourشبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
شبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
شبان سوريين يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
© Sputnik . Mohammad Damour
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