https://arabic.sputniknews.com/20220325/شبان-سوريون-يجولون-بسياراتهم-شوارع-دمشق-دعما-لروسيا-1060459648.html
شبان سوريون يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
شبان سوريون يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
خرج مجموعة من الشبان السوريين في مسيرة عفوية بالسيارات، دعما للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:34+0000
2022-03-25T15:34+0000
2022-03-25T15:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار سوريا اليوم
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وجالت المسيرة أحياء المناطق الجنوبية في العاصمة دمشق، ورفع المشاركون فيها أعلام روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية.وقال لورانس عيسى الذي شارك في المسيرة، لـ "سبوتنيك" أنه يقف مع روسيا لأنها تقف مع الحق، معبرا عن اعتقاده بأنها تعيد تصحيح الخلل المنهجي الذي يسود العلاقات الدولية حاليا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, تقارير سبوتنيك
شبان سوريون يجولون بسياراتهم شوارع دمشق دعما لروسيا
خرج مجموعة من الشبان السوريين في مسيرة عفوية بالسيارات، دعما للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وجالت المسيرة أحياء المناطق الجنوبية في العاصمة دمشق، ورفع المشاركون فيها أعلام روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية.
وقال لورانس عيسى الذي شارك في المسيرة، لـ "سبوتنيك" أنه يقف مع روسيا لأنها تقف مع الحق، معبرا عن اعتقاده بأنها تعيد تصحيح الخلل المنهجي الذي يسود العلاقات الدولية حاليا.