https://arabic.sputniknews.com/20220325/موجة-حارة-تضرب-مصر-والحرارة-تصل-إلى-44-1060455703.html
موجة حارة تضرب مصر والحرارة تصل إلى 44
موجة حارة تضرب مصر والحرارة تصل إلى 44
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في مصر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة فى أول أسبوع من شهر أبريل/نيسان المقبل. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:48+0000
2022-03-25T13:48+0000
2022-03-25T13:48+0000
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ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن الخبراء قولهم إن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 إلى 44 درجة على الصعيد بالكامل.ووفقا لهم، فإن الحرارة ستبدأ على أغلب أنحاء البلاد من 40 درجة وتكون الأجواء صيفية شديدة الحرارة.وأوضح الخبراء أن بداية التحسن النسبي وهدوء سرعة الرياح وانعدام فرص سقوط الأمطار بداية من غداً السبت مع ارتفاعات متوقعة في درجات الحرارة من منتصف الأسبوع.كما يتوقع الخبراء أن تضرب موجه حارة البلاد منتصف الأسبوع القادم حيث متوقع أن تصل إلى 37 درجة تليها انخفاض بقيم تتراوح بين 6 أو 7 درجات في نهاية الأسبوع.من جانبها، أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 26 مارس/آذار فى مصر حيث يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستتراوح العظمى بين 21/25 والصغرى بين 10/12.
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار المناخ في العالم, أخبار مصر الآن
موجة حارة تضرب مصر والحرارة تصل إلى 44
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في مصر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة فى أول أسبوع من شهر أبريل/نيسان المقبل.
ونقلت بوابة "أخبار اليوم"
، عن الخبراء قولهم إن درجات الحرارة ستتراوح بين 43 إلى 44 درجة على الصعيد بالكامل.
ووفقا لهم، فإن الحرارة ستبدأ على أغلب أنحاء البلاد من 40 درجة وتكون الأجواء صيفية شديدة الحرارة.
وأوضح الخبراء أن بداية التحسن النسبي وهدوء سرعة الرياح وانعدام فرص سقوط الأمطار بداية من غداً السبت مع ارتفاعات متوقعة في درجات الحرارة من منتصف الأسبوع.
كما يتوقع الخبراء أن تضرب موجه حارة البلاد منتصف الأسبوع القادم حيث متوقع أن تصل إلى 37 درجة تليها انخفاض بقيم تتراوح بين 6 أو 7 درجات في نهاية الأسبوع.
من جانبها، أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 26 مارس/آذار فى مصر
حيث يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.
يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستتراوح العظمى بين 21/25 والصغرى بين 10/12.