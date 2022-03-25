https://arabic.sputniknews.com/20220325/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-تستمر-حتى-تحقيق-أهدافها-1060432913.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية بأوكرانيا تستمر حتى تحقيق أهدافها
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية بأوكرانيا تستمر حتى تحقيق أهدافها
لا بد من مواصلة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T05:51+0000
2022-03-25T05:51+0000
2022-03-25T05:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104407/81/1044078188_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_3867f2d942e08555f77245ebc4465e42.jpg
وأكد أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.ونوه إلى أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تجري وفقا للخطة التي وضعها الرئيس بوتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104407/81/1044078188_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_b247e04662917803832f25ce3698a3b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية بأوكرانيا تستمر حتى تحقيق أهدافها
تابعنا عبر
لا بد من مواصلة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.
وقال دميتري ميدفيديف في حديث لـ"سبوتنيك": "اضطرت روسيا إلى إجراء العملية العسكرية بأوكرانيا لأن الأهداف التي وضعتها الدولة الروسية نصب عينيها لم يتم تحقيقها بالطريقة الدبلوماسية".
وأكد
أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.
ونوه إلى أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تجري وفقا للخطة التي وضعها الرئيس بوتين.