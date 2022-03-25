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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220325/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-تستمر-حتى-تحقيق-أهدافها-1060432913.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية بأوكرانيا تستمر حتى تحقيق أهدافها
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية بأوكرانيا تستمر حتى تحقيق أهدافها
لا بد من مواصلة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T05:51+0000
2022-03-25T05:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.ونوه إلى أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تجري وفقا للخطة التي وضعها الرئيس بوتين.
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روسيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية بأوكرانيا تستمر حتى تحقيق أهدافها

05:51 GMT 25.03.2022
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حزب روسيا الموحدة دميتري ميدفيديف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حزب روسيا الموحدة دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Sputnik . Dmitry Astakhov
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لا بد من مواصلة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، صرح بذلك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

وقال دميتري ميدفيديف في حديث لـ"سبوتنيك": "اضطرت روسيا إلى إجراء العملية العسكرية بأوكرانيا لأن الأهداف التي وضعتها الدولة الروسية نصب عينيها لم يتم تحقيقها بالطريقة الدبلوماسية".

وأكد أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية. وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.
ونوه إلى أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تجري وفقا للخطة التي وضعها الرئيس بوتين.
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