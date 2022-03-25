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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/نسبة-النجاح-100-بانتسير-تصد-جميع-الهجمات-الجوية-بأوكرانيا-1060432312.html
نسبة النجاح 100%... "بانتسير" تصد جميع الهجمات الجوية بأوكرانيا
نسبة النجاح 100%... "بانتسير" تصد جميع الهجمات الجوية بأوكرانيا
أخذ منفذو العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا معهم وسائط الدفاع الجوي المعروفة باسم "بانتسير" حينما توجهوا إلى أوكرانيا في مهمة توفير الأمن لسكان منطقة دونباس... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T05:20+0000
2022-03-25T05:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقد تمكنت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي من تدمير الطيران الحربي الأوكراني ولهذا لا تملك قوات نظام الحكم الأوكراني طائرات مقاتلة، ولكنها تملك طائرات مسيرة وصواريخ، وتلجأ إلى استخدامها ضد محرري أوكرانيا من سيطرة النازيين المتطرفين.وأكد أحد منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أنهم يدمرون ما تستخدمه القوات الأوكرانية من الطائرات المسيرة والصواريخ في الجو قبل أن تصل إلى أهداف يزمع ضربها.وقال في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية إن هذه الآلية (مجموعة "بانتسير" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات) قادرة على إصابة الطائرات المسيرة والصواريخ الخاصة براجمات الصواريخ وصواريخ "توتشكا" التكتيكية.وأضاف: "أنا شخصيا دمرتُ أكثر من عشرة أهداف".وأثبتت "بانتسير" جدارتها في ميدان القتال حيث يمكنها القضاء على الأهداف اللازم تدميرها في دقائق معدودة، ثم الانتقال إلى مكان آخر على جناح السرعة.
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رصد عسكري

نسبة النجاح 100%... "بانتسير" تصد جميع الهجمات الجوية بأوكرانيا

05:20 GMT 25.03.2022
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© Photo / Russian Defense Ministry
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أخذ منفذو العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا معهم وسائط الدفاع الجوي المعروفة باسم "بانتسير" حينما توجهوا إلى أوكرانيا في مهمة توفير الأمن لسكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني ضدهم وضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقد تمكنت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي من تدمير الطيران الحربي الأوكراني ولهذا لا تملك قوات نظام الحكم الأوكراني طائرات مقاتلة، ولكنها تملك طائرات مسيرة وصواريخ، وتلجأ إلى استخدامها ضد محرري أوكرانيا من سيطرة النازيين المتطرفين.
وأكد أحد منفذي العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أنهم يدمرون ما تستخدمه القوات الأوكرانية من الطائرات المسيرة والصواريخ في الجو قبل أن تصل إلى أهداف يزمع ضربها.
وقال في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية إن هذه الآلية (مجموعة "بانتسير" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات) قادرة على إصابة الطائرات المسيرة والصواريخ الخاصة براجمات الصواريخ وصواريخ "توتشكا" التكتيكية.
وأضاف: "أنا شخصيا دمرتُ أكثر من عشرة أهداف".
وأثبتت "بانتسير" جدارتها في ميدان القتال حيث يمكنها القضاء على الأهداف اللازم تدميرها في دقائق معدودة، ثم الانتقال إلى مكان آخر على جناح السرعة.
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