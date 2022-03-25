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وزير الرياضة المصري يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال
وزير الرياضة المصري يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال
وجه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، رسالة إلى جماهير بلاده قبل المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم 2022. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:29+0000
2022-03-25T15:29+0000
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وكتب صبحي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك مرفقا بصورة تجمعه مع عناصر منتخب مصر: "يا رب الفضل من عندك، يا رب النصر لمصر..شجع مصر، علمك في قلبك، وعقلك وبيتك".ويخوض المنتخب المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي باستاد القاهرة مبارة هامة مع السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما من المقرر إقامة مباراة الإياب في داكار الثلاثاء المقبل.
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وزير الرياضة المصري يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال

15:29 GMT 25.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHلاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدفهم الأول في كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة
لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدفهم الأول في كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وجه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، رسالة إلى جماهير بلاده قبل المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم 2022.
وكتب صبحي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك مرفقا بصورة تجمعه مع عناصر منتخب مصر: "يا رب الفضل من عندك، يا رب النصر لمصر..شجع مصر، علمك في قلبك، وعقلك وبيتك".
ويخوض المنتخب المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي باستاد القاهرة مبارة هامة مع السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما من المقرر إقامة مباراة الإياب في داكار الثلاثاء المقبل.
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