https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزير-الرياضة-المصري-يوجه-رسالة-للجماهير-قبل-مواجهة-السنغال-1060460046.html
وزير الرياضة المصري يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال
وزير الرياضة المصري يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال
وجه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، رسالة إلى جماهير بلاده قبل المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم 2022. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T15:29+0000
2022-03-25T15:29+0000
2022-03-25T15:29+0000
مصر
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وكتب صبحي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك مرفقا بصورة تجمعه مع عناصر منتخب مصر: "يا رب الفضل من عندك، يا رب النصر لمصر..شجع مصر، علمك في قلبك، وعقلك وبيتك".ويخوض المنتخب المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي باستاد القاهرة مبارة هامة مع السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما من المقرر إقامة مباراة الإياب في داكار الثلاثاء المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
وزير الرياضة المصري يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال
وجه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، رسالة إلى جماهير بلاده قبل المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم 2022.
وكتب صبحي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك مرفقا بصورة تجمعه مع عناصر منتخب مصر: "يا رب الفضل من عندك، يا رب النصر لمصر..شجع مصر، علمك في قلبك، وعقلك وبيتك".
ويخوض المنتخب المصري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي باستاد القاهرة مبارة هامة مع السنغال في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات مونديال 2022، فيما من المقرر إقامة مباراة الإياب في داكار الثلاثاء المقبل.